腰圍「粗壯」當心脂肪肝上身
2017-01-06
記者林彥彤／台北報導
腰圍與健康息息相關！腰圍超標者不僅容易引發「代謝症候 群」，且研究也發現，其得到肝癌的機率比一般人大。
一項調查發現，有5成受訪民眾不知道腰圍即反映內臟脂肪的多寡。專家提醒，民眾應時時檢測自己的腰圍，並掌握「少油、少糖及少鹽」的飲食原則。
千禧之愛健康基金會與肝病防治基金會在去年個別做了兩項相關調查，結果發現有高達59%的受訪民眾不知道，腰圍是反映內臟脂肪多寡的指標，且有60.1%的男性上班族，有脂肪肝的問題，其中體重過重或肥胖的人中，有脂肪肝的比率更達76.3%。
千禧之愛健康基金會董事長蔡克嵩表示，過去一般認為，酗酒才是造成脂肪肝的元兇，但其實脂肪肝成因可分為「酒精性」與「非酒精性」，而非酒精性脂肪肝就是與肥胖、吃太油、高血脂與糖尿病等有很高的關聯性。再加上肝是沉默的器官，如果沒有留意自己的飲食習慣、腰圍以及體重等，很有可能會無形傷肝。
千禧之愛健康基金會營養師高繪雯建議，民眾應定期測量腰圍，男性不宜超過90公分、女性不宜超過80公分，並注意自己BMI值是否有超標，平日飲食則應掌握少油、少鹽與少糖原則，多吃含有高纖維的蔬果，如糙米飯、豆類、番茄、花椰菜和菇類等，都是不錯的選擇，民眾不妨從今年年菜就開始調整飲食。
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