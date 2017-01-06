中醫三期論治 「支氣管擴張症 」有解
文／許景勝、鄭宥驊
支氣管擴張症是指因發炎或感染，使得支氣管失去原有的彈性和肌肉張力而產生永久的擴張。病人在臨床上有長期的慢性咳嗽、濃痰、咳血。
病因方面有可能是因為感染造成，或者病人本身原有的免疫功能低下，或肺部疾病造成反覆感染，另外也有可能是其他一些自體免疫疾病，或吸入毒物、異物造成。
因這些病因不同，會造成支氣管擴張症有「局部」或「廣泛性」的表現。「廣泛性表現」的病人，常伴有鼻竇、肺部疾病，如鼻竇炎、氣喘；「局部表現」的病人，可能是異物或腫瘤造成的阻塞，或因分枝桿菌、真菌感染的淋巴結腫大而壓迫支氣管造成的阻塞。
若懷疑有支氣管擴張症，診斷時，需注意咳嗽發作的頻率、痰液顏色及質地、是否有發燒、是否會喘、以及聽診時，是否有聽到喘鳴聲、呼吸音的改變。
影像學方面，初步可做胸部X光，高解析電腦斷層則是較精確的診斷工具。在微生物學方面，可做痰液細菌及分枝桿菌培養。若有需要，也可做支氣管鏡及肺功能檢查。
支氣管擴張屬中醫「肺癰」、「咳嗽」、「咯血」等範疇，後期也可歸屬於「肺痿」、「勞嗽」等病症。
張仲景《金匱要略》指出：「咳而胸滿，振寒，脈數，咽乾不渴，時出濁唾腥臭，久久吐膿如米粥者，為肺癰。」支氣管擴張伴感染，出現發熱、咳嗽、吐痰腥臭，甚則咳吐膿血時，與肺癰表現極為相似。
◎依中醫理論，支氣管擴張症可分為三期論治︰
●初期（風邪襲肺）：治宜宣肺止咳，方用止嗽散和二陳湯加減。
●急性感染期（痰熱壅盛）：治宜清肺瀉熱，祛痰排膿，方用千金葦莖湯和加味桔梗湯加減。
●恢復期（氣陰兩傷）：治宜益氣養陰，扶正祛邪，方用桔梗湯加減。
平時應避免冰冷食物
患者平時除了避免冰冷食物外，也可以用白木耳、紅棗、蓮子百合煮湯，潤肺效佳。藕節煮湯，平時有助涼血，預防咳血、薏仁湯、綠豆湯溫溫喝，都是不錯的保養品。
治療支氣管擴張症最好的方法是預防，馬上診斷及有效治療細菌引起的下呼吸道感染，是預防本病最好的方法。
（作者分別為天主教聖功醫院中醫部醫師、高雄榮民總醫院傳統醫學科醫師）
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