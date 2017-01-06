去年物價指數增1.4% 蔬果漲最凶
〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處昨公布去年十二月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增一．七％，去年全年ＣＰＩ則上漲一．四％，為近四年來最大漲幅；以食物類漲五．二四％最多，為近八年來最大漲幅，主因蔬菜與水果大漲二十二．四五％及十八．八一％，均創下近十一年來最大漲幅。
一例一休 恐再推升CPI
主計總處綜合統計處副處長蔡鈺泰表示，今年原物料價格回升，但蔬果價格可望回跌，原本預估今年ＣＰＩ僅上漲○．七五％。不過，一例一休上路後，企業人力成本提高，確實對物價造成壓力，部分外食上月已開始漲價，有些服務業可能調整折扣及優惠，初估一例一休可能推升今年ＣＰＩ漲○．三％，但實際影響要等一月查價結果再做評估。
主計總處調查，十二月ＣＰＩ較上年同月漲一．七％，以食物類漲四．四七％最多，主因蔬菜及水果分別上漲十六．七八％及十五．一八％，但蔬菜已較十一月回跌二十八．二％；此外，交通及通訊類漲二．五七％次之，主因油料費漲十五．四八％，為近七十九個月最大漲幅。
若以平均每月消費支出六萬元的家庭為例，十二月ＣＰＩ漲一．七％，平均月支出較上年同月增加一○二○元，以食物類增加七五一元最多，其中水果增加二六二元、蔬菜增加二六一元、外食費增加八十二元。
主計總處指出，去年全年ＣＰＩ平均上漲一．四％，以蔬菜漲二十二．四五％、水果漲十八．八一％最多，水產品也漲四．七一％；不過，燃氣下跌十五．四七％，電費下跌六．一一％，油料費也跌五．八八％。
若按細項分析，去年漲幅較大項目都是蔬果，以蒜頭、荔枝上漲近七成最多，芒果漲了四成六，胡蘿蔔漲四成，青蒜、其他葉菜、小黃瓜、小番茄、包心白菜、柳丁等，都漲了三成以上。
至於行政院穩定物價小組監控的十七項重要民生物資，十二月平均上漲○．八七％，去年全年上漲○．六三％。其中，十二月鮮奶漲八．九五％最多，麵粉、調製麵粉漲四．四三％次之，糖也漲三．九二％；但雞蛋下跌十．八一％，沙拉油、調理油也跌五．八九％。
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