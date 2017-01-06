北農怠工 柯Ｐ擺爛 態度曖昧

2017-01-06

記者郭安家／特稿

農產運銷公司工會醞釀春節怠工，甚至要發動罷免台北市議員，發生如此大經營管理問題，北農公司大股東法定代表人、台北市長柯文哲嘴上說會「斷然處置」，卻態度曖昧，故弄玄虛，其實他只要斷然撤換北農公司總經理韓國瑜，就不會治絲益棼，還賠上民生物價。

為什麼韓國瑜這麼關鍵？北農公司從二○○八年開始，因菜價上漲、消費習慣改變，出現超額利潤。知情人士說，北農於前朝即以工作獎金嘉惠員工，發不完，再發放三節獎金，錢還是發不完？再立名目發放福利，無怪北農員工力挺韓國瑜。

根據揭露資訊，去年北農三節獎金八千萬元，扣除人事成本，一至九月稅前淨利仍有一．○四億元。未來北市府提供北農的市場拍賣使用費等，從十％增至十五％，北農僅少賺三千六百萬元。

事實上，北農公司土地、拍賣場、菜價利潤，取之於民也應用之於民，利潤回饋有討論空間，且公司十年累積違法任用董事三親等任職員、酬庸前台北市長郝龍斌親信王詩惠擔任顧問等問題，甚至於風災菜價上揚之際賺大錢，都有檢討空間，無怪議會要出手解決弊端。

北農昨天的怠工威脅不啻是公然挑戰全民，最後如果真的發生春節怠工事件，柯文哲、張榮味和韓國瑜都會因「菜市風暴」付出政治代價。