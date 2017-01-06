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北農去年賺飽飽 「踩著消費者發獎金」

2017-01-06

〔記者張凱翔、吳欣恬、蔡亞樺、郭逸／台北報導〕台北農產公司工會昨嗆聲要在春節前「怠工」。台北市長柯文哲則說北農若真於春節前發動怠工，他「會斷然處置」，但不願透露具體作法，「劇本寫好會講」。

柯文哲表示，台北農產公司最重要的目的是給市民品質好、價格合理的蔬菜水果，非以營利為目的，去年北農可以發出八千多萬元獎金，代表「市府實際上可以做一些調整」。

農糧署副署長蘇茂祥指出，此次爭端來自北市府決議調漲北農第一果菜批發市場的拍賣場、冷藏庫，以及停車場的抽成，從原先的十％提高到十五％，漲幅高達五成，這事是雙方講好就好的，農委會一定盡力協調，不可能讓它發生蔬果供應出問題的情況。

市場處指出，使用費調漲是依據農產品市場交易法，十五％為調漲上限仍在合法範圍。且調高使用費後，北農在正常營運下每年仍會有合理盈餘，對所有股東、供銷雙方及員工權益皆無影響。

北農存在任務 應是平抑物價

財委會總召劉耀仁說，新合約內容已決議並送出委員會，不會再變動，何況北農應以平抑物價為主要目標，成立目的不是營利。

市議員劉耀仁表示，北農去年賺飽飽是因為高菜價，踩在消費者身上狂發高額獎金，難道不汗顏嗎？北農任務是平穩物價，不得任由菜價高漲大賺災難財，甚至大發獎金。

市議員林國成說，由於北農肩負平衡穩定蔬果物價的公益角色，因此北市府在租金優惠給予六折，但北農該改選也不改選，北市府當然就依法辦理，只是把優惠取消，回歸到原有的計算標準。

市議員梁文傑昨在臉書發文表示，北農是獨占事業，不得破壞市場交易，若影響交易秩序，依「公平交易法」可處三年以下有期徒刑，若獨占事業有「濫用市場地位之行為」得處十萬至五千萬元以下罰鍰，若不改善還可按次處廿萬至一億元以下罰鍰。梁文傑並提醒北農員工，「如果笨到為韓國瑜賣命最後被判刑，那就划不來了」。

市議員王鴻薇則說，北農若在春節前怠工將嚴重影響北市蔬果供給，呼籲柯放下惡鬥，穩定民生物價。

負責協商的台北市副市長陳景峻表示，昨早他前往北農公司對總經理韓國瑜說：「你不能這樣玩，這是議會通過的決議，市府本來就要概括承受，市長也不太可能違抗」，北農可以反映意見，但不能影響民生物資。

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  • 反制北農怠工，台北市長柯文哲表示「劇本寫好會講」。（記者張凱翔攝）

    反制北農怠工，台北市長柯文哲表示「劇本寫好會講」。（記者張凱翔攝）

  • 北農總經理韓國瑜下午出面回應。（記者黃建豪攝）

    北農總經理韓國瑜下午出面回應。（記者黃建豪攝）

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