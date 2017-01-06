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台灣最強小吃 鹽酥雞稱霸

2017-01-06

台灣曾獲CNN「全球十大最佳美食旅遊點」的榮耀，旅遊網站易遊網日前舉辦「最強台灣夜市小吃你愛哪一味」調查，結果第一名並非聞名海外的台灣代表小吃雞排或珍珠奶茶，而是「鹽酥雞」！包括蚵仔煎、臭豆腐、木瓜牛奶、芒果冰、蚵仔大腸麵線、大腸包小腸、地瓜球等，也都名列台灣人最愛吃的小吃前十名。

全球線上飯店服務領導供應商Hotels.com昨公布最新數據，發現國內旅遊正夯，去年一整年台灣旅客熱門飯店搜尋地冠軍是台北，搜尋比例成長也跌破眼鏡，並非國人最愛去的日本城市，而是南投，統計發現，南投飯店的搜尋比例成長達226%，嘉義、台南及宜蘭也都有顯著成長趨勢，前5名當中唯一入選的國外景點，則是日本名古屋。

（記者甘芝萁）

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  • 易遊網調查台灣人最愛小吃。（易遊網提供）

    易遊網調查台灣人最愛小吃。（易遊網提供）

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相關關鍵字： 台灣小吃 芒果冰 蚵仔煎 鹽酥雞
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