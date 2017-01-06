髒空氣凝聚 中台達紅害

2017-01-06

受大氣擴散不佳影響，昨北部及中部全區空氣品質指標（AQI）幾乎達到「警戒橘」以上等級，台中及彰化更誇張，幾乎全區都是「不良紅」等級。中市環保局通知台電進行台中火力發電廠降載程序，但因供電吃緊，今天凌晨3時才會降載3小時，呼籲民眾做好自我防護。

台中市南屯區惠文國小獲教育部選為電子空品旗示範據點，率先在學校穿堂架設電子空品旗，除以電子看板顯示空品資訊外，內部設計有數位化空氣品質感測器，能即時監測學校周圍500公尺左右的實際空氣品質。

環保署表示，今天從竹苗到中南部，以及外島金門，仍可能發生局部地區「警戒橘」、甚至「不良紅」等級，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5），民眾應提高警覺。（記者蔡淑媛、蘇孟娟、楊綿傑）