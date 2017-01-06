台鐵春節票 明早再釋出
2017-01-06
春節假期台鐵東部幹線、南迴線及跨線等對號列車昨日開放訂票，今日凌晨零點起西部幹線對號列車也已開賣；開放訂票首日若有訂票卻未取票，分別將在明日及8日上午9點重新釋出，沒搶到票的民眾屆時還有機會再上網訂購。
昨日東部幹線開放訂票，除台鐵訂票App發生異常，網路訂票過程大致都很順暢；台鐵局營業科長陳裕謀指出，今年因訂票伺服器的防駭加強，有效阻擋訂票程式入侵。
對於民眾抱怨台鐵訂票App疑似未同步更新、導致訂不到票部分，陳裕謀表示，的確有發生App因訂票按鈕不見而無法訂票的情況，對旅客感到非常抱歉。
（記者鄭瑋奇）
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