翻轉呆板教科書 美感細胞集資

2017-01-06

〔記者蕭玗欣／台北報導〕「我們要改造台灣兩千三百萬人的腦袋！」交通大學畢業生陳慕天、林宗諺、張柏韋二○一三年發起「美感細胞─教科書改造計畫」，從編排、插圖到課本附件全都重新設計，讓眼前呆板的教科書活生生化成美術館，從小培養學生美學競爭力。

陳慕天表示，成員裡面沒人懂設計，但有感於台灣不重視美感教育，兩、三年才去一次美術館，於是興起「把無聊的教科書和美術館放在一起」的念頭。

陳慕天說，設計團隊在拜訪設計師和學校的過程中，不斷碰壁，好不容易才將美感教育教科書送給新竹縣大湖國小使用。過去三年內從原本只有六人的班級，擴大到全台十九個縣市、六十個學校、 超過一千九百位學生參與該計畫，今年團隊將瞄準十二年國教新課綱上路，發動第二次群眾募資，希望在一○七年切入教學體制內做翻轉，目標接觸到全台卅％到五十％的新生。

宜蘭縣南屏國小沈欣文老師表示，美感教育課本的設計很不一樣，以「我的夢想」一課來說，標題上畫的是一隻大鯨魚用繩索吊著一架飛機，但反過來看，卻又變成是大鯨魚被綑綁，藉此讓學生思考，夢想並沒有固定形式，每個人心中都有不同想法。

康軒出版社表示，傳統課本是滿版設計，新設計的課本留白空間更多，有助激發孩子創意思考的空間，如何讓教科書法規鬆綁，是現階段需要討論的事。