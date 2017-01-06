憂「老老師」帶小孩 教長不挺延退

2017-01-06

〔記者吳柏軒、林曉雲、李欣芳／綜合報導〕軍、公、教的年金改革勢在必行，日前有年金改革委員拋出「教師退休年齡延至六十五歲」議題，引發第一線教師恐慌，教育部長潘文忠昨首度表態，認為中小學教師需更多體能扮演教學工作，最多六十歲就要退休，避免出現「老老師」帶小孩的情況，也避免影響教師新陳代謝。

潘文忠表示，教師退休年齡需考量師資「新陳代謝」，中小學教師目前平均退休年齡約五十三歲，但考量課程、教學、活動，與中小學生的人格發展養成等，教師需投入更多體力，因此延退年齡應落在五十八到六十歲左右；至於大專教師，則可比照公務員，延到六十五歲再退休。

大專以上教師 可延到65歲退休

全國教育產業總工會理事長黃耀南認為，中小學教師若畢業後開始工作，退休前已工作卅年，未來若再延退，恐讓職場生涯延到四十年，不利教師職涯發展。目前傳出的版本中，一○七年教師就要從「七五制」直接跳「八○制」，痛批如此「斷崖式改革」將招致失敗。

全國教師總工會理事長張旭政認為，年改會提出的備選方案主要著眼於基金財務問題，並未考慮各職業別受僱者的特殊屬性，中小學教師六十歲退休，也不符家長期待，建議採漸進式改革，中小學教育人員採取八五制（即服務滿卅年，月退休金起支年齡五十五歲），並可提前五年申領減額年金。

高教工會秘書長陳政亮說，基本上也反對大專教師延後到六十五歲退休方案，如強制六十五歲才退休或請領年金，私校教師處境恐更糟糕，不僅薪資不多、年金又少領，若要延後退休年齡，也要有配套幫助年輕講師進入職場，否則同樣面臨教授新陳代謝問題。

年金改革 規劃中小學師提前退場

年金改革委員會副召集人林萬億表示，年金改革委員會並沒有達成所有教師都延後到六十五歲才退休的共識，也沒有同意所有教師六十五歲才退休的方案。年金改革腹案本來就規劃中小學教師提前退場，因此考量其請領年金的年齡提早，中小學老師與大專以上教師適用不同的退休年齡，潘文忠有所誤解。

據了解，年金改革委員會曾討論教師退休年齡，包括大專以上教師是否延後到六十五歲退休，但林萬億主張中小學老師可提前退休。