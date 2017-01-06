樂團沒錢買皮鞋... 纏黑膠帶上場
2017-01-06
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣化仁國中打擊樂團成軍不到半年，去年十二月參加全縣音樂比賽，半數成員都沒有黑皮鞋穿，上台前在球鞋上綑滿「黑膠帶」充數，校長梁仲志心酸不捨，頻頻為學生打氣，學生們反而自我安慰「能有機會上台就很棒了！」讓師長們感動落淚。
化仁國中位在花蓮市及吉安鄉交界，校內多數學生來自弱勢家庭，加上創校僅十多年，經費拮据。
「沒有經費，不代表就不能給孩子機會！」校長梁仲志說，化仁國中超過半數學生因家庭環境因素，缺乏學習自信，卻極具藝術及體育天分，去年九月才成立打擊樂團，十六名學生克服器材設備的不足，用最克難的學習方式，拿下全縣優等殊榮。
校長：經費花在刀口上
梁仲志說，不是不願意幫學生添購皮鞋，而是礙於經費有限，每筆開銷都要花在刀口上，這群孩子熱愛打擊樂，一對鼓棒、一個打擊板，就能引導他們找到自信、發現舞台，縱使要走路到鄰校借樂器、穿著尺寸不合的衣服上場，他們還是「甘之如飴」。
打擊樂團長林富祥說，沒有黑皮鞋沒關係，在台上只專注於節奏，完美演出才是最在乎的事，比賽完膠帶就撕下來，他們並不在意，但期待能有專屬的打擊樂器，不用再憑著「想像」或打枕頭練習，而是能在每次排練中，真實聽見親手敲出的聲音。
團員張瑋宸說，球鞋貼黑膠帶上台雖不方便，但比買皮鞋的費用便宜不少，「乍看之下也看不出來」，可以偽裝成黑皮鞋，爸爸也讚有創意，現在買樂器最重要，有樂器才不用東奔西跑四處找地方練習。
梁仲志強調，現階段估計需要八十萬元才能完成樂器添購目標，將先向民間基金會撰寫計畫申請經費，盼能努力為孩子圓夢，找到適性發展的舞台。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 賴清德循朱立倫模式選新北？周玉蔻笑了
- 政治路下一步？ 賴清德：對我好就不要提早講
- 《日內瓦錶展預覽》逆跳之美
- 網球中心戶外球場晚間7點打烊 柯批不合理
- 藍正龍翻版豬哥亮 搞笑掛彩
- 借重談判能力 川普派親信駐日
- 彩繪鞋義賣 東女師把愛心變大
- 憲兵濫搜案 下令的少將遭彈劾
- 《中英對照讀新聞》Kit Kat comes through for college student who had his candy stolen 奇巧巧克力力挺糖果被偷的大學生
- 色老闆指侵女下屬 還偷走對方內褲「留念」
- 剛用50鋼管辣妹替父送行 董國誠盜電被判6月
- 製茶師憶阿公 茶枝焙茶送長輩
- 賭象棋輸1575萬 騙妻過戶房產還債
- 食光走廊 你敢不敢吃蝸牛?
- 國巨12月營收月減9.4%
- 報復反助選? 川普將整頓情治單位
- 大立光股價上4000 一張可抵南部一棟公寓
- 連俞涵扮玉女 李國毅驚呼見到鬼
- 自由廣場》唐鳳該上陣了
- 老婆若失智 艾力克斯感性再愛一次
- 《美妝新亮相》GLAMGLOW 好萊塢發光面膜
- 基隆復興路塌陷 修復又遭佔用
- 英捷專案隨行 傳林聰賢準備入閣
- 上月增601人 高雄去年人口逆轉正
- 公告花草被當雜草清除 議員批很瞎
- 6月搶開股東會 8天額滿
- 新聞幕後》蘇院長「硬起來」 府院也不解
- 宜縣大同鄉長涉索回扣 10官商起訴
- 大立光訂單滿 但本月營收會下滑
- 威剛去年獲利倍增 前11月每股稅前逾6元
- 《金雞報喜》9
- 國泰添2「長人」 賞台電連敗
- 《金雞報喜》12
- 路邊鋼筋裸露害斷牙 婦擬提國賠
- 新北市10傳統市場 推線上訂年菜享優惠
- 遏制通膨急遽上升 升息恐被迫加快
- 神基去年營收年增11%
- 草厝修復難 百年老照片幫大忙
- 職棒環境起飛 造就「王」牌合約
- 才取消又被吹 魏少技術犯規上雙
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：樂團沒錢買皮鞋... 纏黑膠帶上場
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分