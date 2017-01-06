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樂團沒錢買皮鞋... 纏黑膠帶上場

2017-01-06

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣化仁國中打擊樂團成軍不到半年，去年十二月參加全縣音樂比賽，半數成員都沒有黑皮鞋穿，上台前在球鞋上綑滿「黑膠帶」充數，校長梁仲志心酸不捨，頻頻為學生打氣，學生們反而自我安慰「能有機會上台就很棒了！」讓師長們感動落淚。

化仁國中位在花蓮市及吉安鄉交界，校內多數學生來自弱勢家庭，加上創校僅十多年，經費拮据。

「沒有經費，不代表就不能給孩子機會！」校長梁仲志說，化仁國中超過半數學生因家庭環境因素，缺乏學習自信，卻極具藝術及體育天分，去年九月才成立打擊樂團，十六名學生克服器材設備的不足，用最克難的學習方式，拿下全縣優等殊榮。

校長：經費花在刀口上

梁仲志說，不是不願意幫學生添購皮鞋，而是礙於經費有限，每筆開銷都要花在刀口上，這群孩子熱愛打擊樂，一對鼓棒、一個打擊板，就能引導他們找到自信、發現舞台，縱使要走路到鄰校借樂器、穿著尺寸不合的衣服上場，他們還是「甘之如飴」。

打擊樂團長林富祥說，沒有黑皮鞋沒關係，在台上只專注於節奏，完美演出才是最在乎的事，比賽完膠帶就撕下來，他們並不在意，但期待能有專屬的打擊樂器，不用再憑著「想像」或打枕頭練習，而是能在每次排練中，真實聽見親手敲出的聲音。

團員張瑋宸說，球鞋貼黑膠帶上台雖不方便，但比買皮鞋的費用便宜不少，「乍看之下也看不出來」，可以偽裝成黑皮鞋，爸爸也讚有創意，現在買樂器最重要，有樂器才不用東奔西跑四處找地方練習。

梁仲志強調，現階段估計需要八十萬元才能完成樂器添購目標，將先向民間基金會撰寫計畫申請經費，盼能努力為孩子圓夢，找到適性發展的舞台。

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  • 花蓮縣化仁國中打擊樂團經費拮据，半數成員參加比賽沒黑皮鞋穿，只能纏上黑膠帶硬著頭皮上場，不過學生們表示，有機會上台就很棒了。（記者王峻祺攝）

    花蓮縣化仁國中打擊樂團經費拮据，半數成員參加比賽沒黑皮鞋穿，只能纏上黑膠帶硬著頭皮上場，不過學生們表示，有機會上台就很棒了。（記者王峻祺攝）

  • 花蓮縣化仁國中打擊樂團經費拮据，半數成員參加比賽沒黑皮鞋穿，只能纏上黑膠帶硬著頭皮上場，不過學生們表示，有機會上台就很棒了。（記者王峻祺攝）

    花蓮縣化仁國中打擊樂團經費拮据，半數成員參加比賽沒黑皮鞋穿，只能纏上黑膠帶硬著頭皮上場，不過學生們表示，有機會上台就很棒了。（記者王峻祺攝）

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