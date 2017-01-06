人力排班受限制／ 工總龍頭哽咽 喜憨兒也受害

2017-01-06

〔記者羅倩宜、陳炳宏／綜合報導〕全國工業總會日前赴社福團體探視，發現收容機構也受新版勞基法衝擊，人力排班受限制，原本給喜憨兒及智障兒安排的日常活動，部分因此取消。許勝雄哽咽：「政府真的沒有做好全盤考量。」

工總偕旗下會員赴苗栗進行一年一度的「愛心之旅」，共訪視廣愛教養院、華嚴啟能中心、新苗發展中心、聖家啟智中心四家社福機構。社福機構向工總反映，景氣不好，各界捐款大幅減少，新版勞基法又對人力排班造成影響，只好把部分日常課程取消。

工總秘書長蔡練生指出，政府強推勞基法，考慮勞資關係時，只想到「企業和勞方」，事實上僱主也包括很多公益團體和社福機構，這些團體，在景氣差時更難支撐。

喜憨兒基金會強調服務照舊

不過喜憨兒基金會強調，庇護工場、教育訓練等服務完全照舊，但是人力安排及調度需要更有效率。

兒福聯盟執行長陳麗如表示，兒盟主要是家庭服務，比較無法掌握何時需要社工人員趕到現場，沒辦法制式規定避開假日，過去加班可補休，但新法得改發加班費，勢必影響人事成本。

陳麗如認為，某個程度來看，社福單位較類似服務業，工作時間很難規律，也有些社福單位的員工休假時想無償幫忙，據說會被認定是工作，政府應考慮如何變通。

陽光基金會表示，會利用假日可挪移，請員工以服務穩定為前提，自行調整上班時間，提供燒燙傷患者復健都安排在週一到週五。