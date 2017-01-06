公平會查不當漲價 餐飲業列首波
2017-01-06
〔記者廖千瑩、王孟倫、鄭瑋奇／綜合報導〕公平會啟動防制人為操縱物價小組，首波將以餐飲業為主要調查對象，初步並未發現餐飲業有聯合漲價情況。銀行業則表示，已週休二日，成本增加不多，不會調漲手續費用。
公平會指出，查餐飲業只是第一波，後續還會鎖定重要民生物資祭出第二波、第三波調查，以釐清是否有聯合哄抬價格行為。交通客運部分，因權責有分工，尊重交通部。
交通部路政司副司長張舜清表示，國道客運業因勞基法規定修正，使得人事成本增加，多在交通部核定票價範圍內調整，目前看來沒有違反法令。
公平會副主委邱永和說，首波鎖定餐飲業，已經查了三商巧福、八方雲集等業者，「報紙上有的全部都去過了。」因業者漲價品項、漲價幅度皆不相同，沒有價格一致現象。
邱永和說，下一波將針對重要民生物資進行調查，若確定涉聯合行為將予以重懲，若是重大違法案件，最高可處前一會計年度營業額十分之一罰鍰。
金管會主秘蘇郁卿表示，銀行業本來就週休二日，不至於造成成本大幅墊高；另一方面，國內銀行市場競爭激烈，貿然調高相關手續費，反而會讓客戶跑掉。
但部分排班的百貨櫃姐們則抱怨，新法規強制休息、 休假反讓她們工時拉長，加班費銳減；以前週年慶加班費可達數萬元，現在上班時數有限制，「更累又更少錢」。
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