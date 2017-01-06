影響35％企業 林揆︰物價不致全面上漲
2017-01-06
〔記者李欣芳、李容萍、鄭瑋奇／綜合報導〕勞基法「一例一休」新制上路引發不少批評，行政院長林全指出，「一例一休」難免造成部分企業成本增加，但政院評估過，增加幅度應是有限，畢竟六十五％勞工都已週休二日，真正受到影響的是卅五％，也就是弱勢勞工和弱勢企業，但不至於造成物價全面上漲，政府將給企業適當輔導期間，甚至緩衝期，讓大家平順調適。
新制上路 會給企業緩衝
林全說，他希望這種照顧勞工的作法，能被社會特別是企業主還有社會大眾理解，這樣做是「社會進步的象徵」，修法後難免有法律解釋還不夠清楚的部分，「我們會儘量解釋，一個新的制度實行一開始總是有需要調適的部分」，希望大家一起為國家進步，特別是為勞工有比較好的工作環境和工作時間，一起努力。
林全昨到桃園出席「台灣高鐵通車十週年暨探索館」開幕典禮，他強調，「一例一休」修法的目的是要改善勞工工作條件和環境，希望利用增加休假、提高加班費的方法讓工時減少，難免造成部分企業的成本增加。
不過，林全認為，這不至於造成全面物價上漲，他特別澄清，許多媒體的報導都錯誤解讀他日前受訪的內容。
對於台大宣布週六全面減診、已有醫院必須在假日減診，造成民眾不便，林全則說，醫院減診在去年十一月就申請了，不應視為「一例一休」造成。若是醫院，健保給付或其他方面應給予適度考量；若是運輸業，會先觀察一段時間，即使需要調整，也要逐步改變，讓衝擊減少。
林全說，若企業的調整是因為要支付勞工比較多的薪水，做適度反映，相信社會可接受。但若是企業藉此機會漲價，卻沒有把漲價回饋給勞工，就不應該被接受，若有聯合哄抬漲價的行為，法律有一定罰責。
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