未編新增加班費 地方政府頭很大
2017-01-06
人少事多 清潔隊問題最大…
〔記者謝介裕、蔡宗勳、彭健禮、羅欣貞／綜合報導〕「一例一休」實施後，各縣市政府因未將新制增加的加班費編列其中，無力給付新增的加班費，恐面臨帶頭違法的窘境，其中又以清潔隊員問題最大！以南投縣十三鄉鎮市公所為例，各公所若依「一例一休」規定，恐須支付目前薪資的三、四倍，無力負擔。嘉義縣昨天已決定，未來垃圾清運時間，由現行每週六天調整為五天。
南投為例 恐須支付三、四倍
昨下班前，中央來函說明，尚有半年緩衝期，七月一日起才可能開罰，讓縣府及公所暫鬆一口氣。
「一例一休」規定實施以來，南投縣府社會及勞動處接獲最多的陳情案件，竟然不是民間工廠或公司行號，而是同屬公部門的十三鄉鎮市公所。
魚池鄉長陳錦倫、鹿谷鄉長黃東灝等人指出，公所適用勞基法人員之中，以清潔隊員問題最令人頭痛，因為人力有限，有的清潔隊員白天有行政工作，晚上輪班隨垃圾車清運垃圾，若依「一例一休」規定，恐須支付目前薪資的三、四倍。
南投縣副縣長陳正昇說，往年各局處編列的加班費，僅一、二十萬元，如今新制上路，今年預算中未編列新增的加班費，進退兩難。
嘉縣垃圾清運 6天減成5天
嘉義縣環保局昨天研商對策後，決定垃圾清運時間由現行每週六天調整為五天，將從農曆年後啟動新制。嘉縣環保局長顏旭明表示，一週清運垃圾五天，就沒有人力和加班費不足的問題。
苗栗市公所清潔隊長孫春明說，九十一年起就實施「週休二日」，週三、週日停收垃圾，未受影響。不過，苗栗縣頭份市、竹南鎮多僅週日停收垃圾，將採補休或發加班費因應。頭份市公所清潔隊長鄭克清、竹南鎮公所清潔隊長楊清良都表示，原編列的加班費，恐怕只能撐半年。
屏東縣有三十三鄉鎮市，清潔隊員約一千人，環保局環境衛生科長余東壁表示，有部分鄉鎮市考慮減少收集天數，不過至少農曆年前不會改變。
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