一例一休衝擊 台大醫院將減週六門診
〔記者吳亮儀、吳欣恬、林彥彤、蔡淑媛、詹士弘、林孟婷、張聰秋／綜合報導〕受一例一休因素影響，醫院龍頭之一的台大醫院昨天宣布，四月起，將減少週六門診數量，醫界粗估，單日影響約兩千多人次。
4月起實施 單日影響約兩千多人次
衛福部昨天則找來醫師公會全聯會等八大醫事團體交換意見，會後全聯會發布聲明，絕不鼓勵調漲掛號費或休診，今年春節期間維持往年開診形式。
醫團不鼓勵調漲掛號費或休診
中國醫藥大學附設醫院主秘方信元表示，醫院週六門診農曆年前維持不變，年後應朝向增聘人力著手，不會減診。台中榮總、中山醫學大學附設醫院也表示，沒有週六減診計畫。
台南奇美醫學中心指出，永康總院、佳里院區及柳營院區三院區，早在去年已陸續補足人力，奇美醫療體系週六門診照常並無影響。彰化秀傳醫院總院同樣沒有打算跟進週六門診減診。
台大醫院昨天在官方網站上公告，四月起週六門診將減少，「為照顧員工身心健康，讓員工有適當休息時間，本院將依規定進行人力盤點與調整」，不過門診化學治療室、輸血中心等仍維持原來運作。
台大醫院週六的內科和外科門診共有約七十診次，詳細的減診名單還沒公告，醫界初步估算，影響人數最多達兩千到三千人次。院方人員說，現在起就請週六有門診的醫師們儘量將病患移到週間看診，四月起週六門診會集中到台大兒童醫院診間。
台大醫院小兒科醫師黃立民說，小孩子生病比較無法熬，父母還是能在週六帶小孩來看病；台大醫院腎臟科醫師姜至剛說，洗腎中心是救命用，不可能暫停，但一般門診可能受影響。
台大雲林分院副院長劉宏輝表示，台大雲林分院本來就沒有週六、日門診，但已確定加班費一年將增加八百萬元，是一例一休實行後最大的衝擊。
龍頭帶頭減 其他醫院還在觀望
其他醫院如北醫附醫、馬偕、國泰醫院、三軍總醫院等暫無變動。新光醫院副院長洪子仁說，台大醫院先帶頭配合政府一例一休減少醫護過勞，他樂觀其成，半年後再決定是否調整。馬偕醫院董事長劉伯恩說，一例一休上路後，估計每年至少增加一億元的人事成本，「只會多不會少」，但保證現有的春節、年終等獎金不變，目前門診也不變動。
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