下午四點後 星巴克也賣酒

2017-01-05

〔記者楊雅民／台北報導〕統一星巴克（Starbucks）總經理徐光宇表示，統一星巴克向美國總部積極爭取1年半，昨日在台北龍門門市首度導入美國「Starbucks Evenings」作法，於每天下午4點以後，不只賣咖啡，還賣酒，第一階段率先開賣7款咖啡啤酒、紅酒、白酒以及氣泡酒，每杯價格介於200~380元間，「Starbucks Evenings」作法若成功，將陸續導入其他門市。

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