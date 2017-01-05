工研院機器人 能辨對手棋路

2017-01-05

〔記者陳炳宏／台北報導〕和機器人對弈下棋不稀奇，機器人「看」得出對手走的棋路才厲害，美國時間1月5日至8日，美國拉斯維加斯舉辦的國際消費電子展CES，工研院主題館將展出讓機器人辨識每一步棋「手路」的「智慧視覺系統機器人」，還有雲端監控應用方案「無人機隊ICT」。

工研院表示，智慧視覺機器人透過鏡頭解讀視覺世界，也會針對視覺影像採取對應行動，並從中學習，該技術可應用於一般消費產品與工業需求，透過智慧視覺技術和位置檢測學習產生智慧抓握技術，像在下棋時，直接抓取棋子，不用事先輸入坐標，這跟過去機器手臂僅會做固定抓取截然不同。