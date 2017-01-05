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郭明良論文造假 台大最快13日審議

2017-01-05

〔記者吳柏軒、吳柏緯／台北報導〕台灣學術圈淪「自我殖民」！教改論壇昨痛批台灣大學郭明良的論文造假事件，除了質疑台大自行調查有公正性疑慮，學者黃光國更點出，論文會造假起因學術界長期衝「論文點數」，卻失去自我評斷能力；台大則回應，調查具獨立性，排除涉案人，最快十三日將由校教評會進行審議。

教改論壇昨開記者會，痛批台大對郭明良案處置恐官官相護，且事件影響台大校譽，更使台灣學術界淪「海盜王國」臭名，政治大學教授周祝瑛呼籲，官方應主動對台大深入調查，提具體作為，台大也應以最高道德標準追究相關責任。

前東吳大學校長劉源俊則批，從論文造假可看出，學界太注重SCI、SSCI等論文點數，不事研究者卻掛名，組織「工廠」製造論文，最後由學閥霸佔資源。

造假起因於學界獨尊國際期刊

台大心理系特聘教授黃光國也說，台灣過去半世紀都盲目套用西方研究模型，導致學界嚴重「自我殖民」，獨尊國際期刊，失去自我判斷學術好壞的能力。

台大表示，郭案已由生科院、醫學院分別多次召開調查小組會議，預計十三日將送交到校級的教師評審委員會審議，為求公信，已額外組成「特別委員會」，外聘多位校外專家，也將審查學院初步報告，另外提出意見供校教評會審議；也已擬定學倫防範機制亡羊補牢。

教育部高教司長李彥儀說，不論台大調查如何，教育部將另設審查小組，由國內外專家組成，絕對迴避台大相關人士，應較有公信力。

科技部則說，已同步啟動學術倫理審議委員會，由生科背景人員組成展開審議，未來收到台大報告後會採取交叉比對，若有違學倫將啟動複審懲處，至於台大遲交報告，因無罰則，只能持續催促。

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  • 教改論壇再次針對台大論文造假事件召開記者會，質疑郭明良等人的論文造假事證仍無下文，呼籲台大應以最高標準追究。（記者吳柏軒攝）

    教改論壇再次針對台大論文造假事件召開記者會，質疑郭明良等人的論文造假事證仍無下文，呼籲台大應以最高標準追究。（記者吳柏軒攝）

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標題：郭明良論文造假 台大最快13日審議


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