貧窮世襲 小一生得煮飯顧病嬤

2017-01-05

〔記者陳炳宏／台北報導〕不少學童放學後去上才藝課或家教班，但家扶基金會扶助的許多孩子都是一回家就要幫忙燒菜煮飯，甚至得幫忙照顧行動不便的家人；家扶昨指出，目前扶助的低收貧困家庭中，有超過六％的上一代也是低收入戶，且有超過七千名扶助的兒童無法和父母吃團圓飯，這些孩子知足、懂事、只想照顧家人，呼籲社會大眾可以掏掏口袋零錢幫助貧困孩子，讓他們將來也能翻轉貧窮宿命。

家扶籲捐零錢 助弱好過年

家扶昨舉辦「掏掏零錢助貧好過年記者會」，執行長何素秋指出，以一○四年扶助的家庭為例，其中自立家庭有三千三百多戶，但僅一○七一戶是真正收入增加、自立脫貧，其他都是仰賴孩子長大工作才改善經濟，應該讓這些孩子可以受好教育、健康長大，將來才有能力讓家庭脫貧。

昨天出席記者會的個案中，國小四年級的小云放學回家第一件事是清洗碗筷、衣物、準備晚餐，還要幫遲緩兒弟弟洗澡、幫有糖尿病的外婆打胰島素，但功課仍維持班上前三名，患有小兒麻痺及糖尿病的外婆，去年八月在浴室跌倒，住院期間小云還要到醫院照顧外婆生活起居。

小云外婆說，從自己父親那一代開始家裡環境就不好，目前就靠家扶與政府殘障補助，小云父母在小云一個月半大時就離婚了，媽媽因嚴重憂鬱症多次自殘，才把小云帶回家讓自己照顧，還好小云很乖很懂事，小一起就會幫忙煮飯，住院期間小云還會煮稀飯、煎蛋帶來給外婆吃。

對於小云未來期望，外婆說只要好好念書、健康長大，將來懂得回饋社會就好了，小云則希望自己長大可以當醫生，讓阿嬤可以恢復健康，並好好照顧生病的人。

目前已經是美國匹茲堡海盜隊小聯盟棒球隊球員的張進德，回憶起過去家境不佳，在家扶的協助下，才能安心上課打球，張進德呼籲社會大眾，可以跟自己一樣捐出部分年終獎金或一部分壓歲錢，幫助貧困孩子，讓新年過得更有意義。