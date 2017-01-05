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單親媽高麗菜 她砸萬元整車全包了

2017-01-05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕甘苦人疼惜甘苦人！

甘苦媽媽擺攤相識

「廷廷媽媽」廖淑惠元旦假期帶著唐寶寶「廷廷」到南投信義鄉風櫃斗擺攤賣蔥大餅，結識了在隔壁擺攤賣高麗菜的單親新住民阿雪，看到她用心種的高麗菜不僅賣不出去還被殺價，心疼之餘，買下一貨車的高麗菜，昨日免費分送。

「廷廷媽媽」廖淑惠說，元旦假期帶廷廷去擺攤賣蔥大餅，體驗山上擺攤滋味，認識在隔壁攤賣高麗菜的單親新住民阿雪，聊天中得知阿雪的先生兩年前因癌症過世，她靠著種菜養兩個小孩，還要奉養年邁的公婆，阿雪的堅韌個性，讓廖淑惠非常敬佩。

元月二日廖淑惠準備收攤下山，發現阿雪一貨車的高麗菜還剩一半，因高麗菜盛產，四顆賣一百元還被顧客殺價。阿雪難過地說：「種那麼漂亮也沒用，根本賣不出去！」她並表示，這半車的高麗菜要送給聊得來、有緣分的廖淑惠。

廖淑惠聽了好心疼，跟廷爸商量後，用四顆一百元的價格，花了一萬餘元，向阿雪認購一貨車的高麗菜。

前日阿雪請公公開貨車，兩人將高麗菜送到草屯鎮給廷廷和媽媽開的蔥大餅店，對廷廷一家人的愛心不斷稱謝。

善心人士加碼認購

這一車高麗菜，昨日清晨開始贈送，每人限拿兩顆，很多人獲悉原由後不好意思白拿，不但加購蔥大餅，並響應認購高麗菜行動，有人出五百、一千，更有人拿出六千元要認購，還有建設公司老闆出一萬多元再認購一貨車的高麗菜，今日繼續發送給大家品嘗。

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  • 新住民單親媽媽阿雪開心地把一貨車的高麗菜送到草屯鎮，對廷廷和廷媽的愛心感謝不已。（記者陳鳳麗翻攝）

    新住民單親媽媽阿雪開心地把一貨車的高麗菜送到草屯鎮，對廷廷和廷媽的愛心感謝不已。（記者陳鳳麗翻攝）

  • 廷廷（左）和廷媽廖淑惠（右）的愛心滿溢，認購一車的高麗菜來發送，也把愛心做成高麗菜盒。（記者陳鳳麗攝）

    廷廷（左）和廷媽廖淑惠（右）的愛心滿溢，認購一車的高麗菜來發送，也把愛心做成高麗菜盒。（記者陳鳳麗攝）

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