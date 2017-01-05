單親媽高麗菜 她砸萬元整車全包了
2017-01-05
〔記者陳鳳麗／南投報導〕甘苦人疼惜甘苦人！
甘苦媽媽擺攤相識
「廷廷媽媽」廖淑惠元旦假期帶著唐寶寶「廷廷」到南投信義鄉風櫃斗擺攤賣蔥大餅，結識了在隔壁擺攤賣高麗菜的單親新住民阿雪，看到她用心種的高麗菜不僅賣不出去還被殺價，心疼之餘，買下一貨車的高麗菜，昨日免費分送。
「廷廷媽媽」廖淑惠說，元旦假期帶廷廷去擺攤賣蔥大餅，體驗山上擺攤滋味，認識在隔壁攤賣高麗菜的單親新住民阿雪，聊天中得知阿雪的先生兩年前因癌症過世，她靠著種菜養兩個小孩，還要奉養年邁的公婆，阿雪的堅韌個性，讓廖淑惠非常敬佩。
元月二日廖淑惠準備收攤下山，發現阿雪一貨車的高麗菜還剩一半，因高麗菜盛產，四顆賣一百元還被顧客殺價。阿雪難過地說：「種那麼漂亮也沒用，根本賣不出去！」她並表示，這半車的高麗菜要送給聊得來、有緣分的廖淑惠。
廖淑惠聽了好心疼，跟廷爸商量後，用四顆一百元的價格，花了一萬餘元，向阿雪認購一貨車的高麗菜。
前日阿雪請公公開貨車，兩人將高麗菜送到草屯鎮給廷廷和媽媽開的蔥大餅店，對廷廷一家人的愛心不斷稱謝。
善心人士加碼認購
這一車高麗菜，昨日清晨開始贈送，每人限拿兩顆，很多人獲悉原由後不好意思白拿，不但加購蔥大餅，並響應認購高麗菜行動，有人出五百、一千，更有人拿出六千元要認購，還有建設公司老闆出一萬多元再認購一貨車的高麗菜，今日繼續發送給大家品嘗。
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