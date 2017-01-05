高鐵南延屏東? 近期重啟討論

2017-01-05

高鐵通車營運今日屆滿10年，地方政府期望高鐵南延至屏東潮州議題重啟討論；高鐵局主任秘書楊正君昨表示，高鐵南延屏東近期就會向交通部報告，部裡同意就可辦理高鐵南延屏東可行性研究，可能從高雄左營直接進屏東，或是在台鐵鐵道下另蓋一個高鐵隧道通屏東等都可研究，不過現在外界說的高鐵、台鐵共軌方案確定不可行。

曾任交通部高鐵局長的華航董事長何煖軒受訪指出，高鐵在設計之初就已將屏東潮州納入範圍，月台、軌道、隧道都有預留空間，可供台鐵、高鐵共用，高鐵延伸是可行的，像日本也使用同樣技術；台灣不會有第二條高鐵，應該讓更多人來享用。（記者鄭瑋奇）