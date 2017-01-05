八年未動 金昌石礦須提環差
2017-01-05
位於花蓮秀林勇士山，與寶來及合盛原石兩礦場構成全台最大聯合採礦區的「金昌石礦」，通過環評後8年未開採，傳出去年9月醞釀動工，環團去年8月底提出抗議、並向環保署遞交「公民告知書」，強調依法3年未開發就應進行環評對策報告及環差審查，但經濟部卻挑選2016年2月花蓮縣核發水保及施工許可當作核可開發時間點，使其核可起點變成在3年內，涉變相放水，要求該案應重做環評。
環保署昨表示，此案開發許可時間點，認定應為礦務局2009年4月2日的礦業用地核定處分起始，因此金昌石礦應提交環差分析等，且未完成審查前不得開工。（記者楊綿傑）
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