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客訴資料外洩 台哥大罰10萬

2017-01-05

國家通訊傳播委員會（NCC）昨天針對台灣大哥大處理客訴案件時，違法將用戶個人資料傳給非執行公務的其他人員，判定違反個資法第20條第1項，並依個資法第47條第1項第3款，罰鍰10萬元。

NCC表示，當事人武君向台灣大哥大進行客訴後，發現自己申訴的資料與個資，遭台哥大直營店店長用LINE傳給被申訴的通訊行老闆徐先生，因此向NCC投訴。台灣大哥大表示，已懲處相關人員，未來也會持續深化個資保護教育訓練。（記者陳炳宏）

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