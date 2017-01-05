不捨農田閒置 崑濱伯提議分租

2017-01-05

〔記者唐在馨、王捷、吳欣恬／綜合報導〕無米樂崑濱伯獲聘總統府國策顧問，曾經在訪日時有日本農友告訴他，看到台灣的農田有進水也有排水系統，比日本還先進，這讓他很以台灣農業為榮，如果有機會到總統府見到蔡英文總統，他會向總統建議把閒置農田分成一小塊一小塊分租，讓台灣的農田每一處都能獲得充分利用。

崑濱伯王崑濱想向總統建議，應該讓台灣的閒置土地能夠更地盡其利；例如台灣現在很多台糖農地閒置、甚至雜草叢生，他看了很心痛，應該讓休耕農地活化。有人說有些台糖土地出租做別的用途，崑濱伯表示，有出租出去也可以，沒有再利用的土地，都應該由政府分成各○．五公頃，並做好排水、進水工程，出租種甘蔗或任何雜糧如豆子、玉米、蒜頭都可以，就是不應任其荒廢。

台糖公司指出，台糖在全台持有的地產約五萬一千公頃，扣除不可耕種的農地例如濕地、防風林與蓄洪池等，還有一千六百四十公頃未租，其中有三分之二正辦理出租程序，剩下三分之一的空地是在城市邊緣、工業區等不適合耕種的地點。

農糧署指出，國內休耕農地自二○一三年的兩期作總計廿萬公頃，經過調整耕作制度、活化農地計畫，到去年已減為七萬五千公頃；而連兩期作休耕的農地更自四．八萬公頃，減至僅剩○．一萬公頃。休耕農地散布全國各縣市，台糖農地不能申請休耕補助。