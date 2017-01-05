校護禁換藥? 教部:沒這事
2017-01-05
〔記者吳柏軒、蕭玗欣、吳亮儀／台北報導〕學生在校園受輕傷，多半會找校護擦藥包紮，但有學校護理人員質疑，因醫師法、藥師法對用藥諸多規範，幫學生「換藥」恐涉違法，今年更有清大、中央等校宣布不幫學生換藥；衛福部、教育部昨澄清，沒有禁止校護幫學生換藥，但學校相關用藥恐存灰色地帶，雙方擬下週開會，建立校護用藥SOP。
去年八月大專衛生保健人員研習會，有校護抱怨許多健康中心的備用藥品在使用上有「灰色地帶」，例如在學校健康中心設施基準中，優碘溶液就被規範為指示用藥，意味須醫師指示才能使用，但學校以護理員為主，怕觸法、會不敢輕易使用，因此希望能建立用藥SOP，給學校明確指示。
清大學務長謝小芩說，校內討論很久，雖「聽來不可思議」，但為合法，今年還是做出不幫學生換藥的決定，僅做學生受傷第一時間緊急處理。中央大學則宣布，保健組會對學生的傷口緊急處置，但之後會轉送就醫；對於有「常規傷口」的人，則需持醫囑，才能幫傷口換藥。
教育部長潘文忠表示，教育部去年曾和衛福部討論，衛福部年底回文指，有關換藥行為，如為簡單傷口處理，護理人員得經專業評估後處理；經專業判斷，若病人係屬應經醫師診治情況，應請前往醫療機構處理；至於如遇學生有緊急傷病需處理，護理人員更是可依個案情況給予適當救護。目前已請綜規司函送各校。
衛福部醫事司長石崇良解釋，校護具護理師資格，可處理傷口，就算學生帶來處方藥，只要有醫囑，校護也能為學生處理，成藥和指示藥也無觸法問題，護理師不可能不清楚各類用藥規定，應是對公文過度解讀造成誤解。
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