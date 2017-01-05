腸繫膜是器官 改寫解剖學

2017-01-05

〔編譯陳正健、記者吳亮儀／綜合報導〕解剖學改寫！根據愛爾蘭林莫瑞克大學醫院（University Hospital Limerick）的最新研究，科學家將人體消化系統中的腸繫膜（mesentery），重新定義為器官，而非腹內的結構之一。然而，醫學界目前對它的功能所知甚少，因此仍需更多研究，希望有助腹部和消化疾病的治療。

認定是連續且完整的器官

腸繫膜位於人體腹腔，包在小腸和大腸的外面，連接腸子與腹壁。醫學界過去認為，腸繫膜是分散、片段的結構，作用不甚重要。不過，林莫瑞克大學醫院發現，它其實是一個連續、完整的器官。

研究主筆柯飛（Calvin Coffey）指出，過去一百年來，解剖學對腸繫膜的認識有所偏誤，將它重新定義成器官，有助了解其功能和相關疾病。研究認為，腸繫膜相連續的結構，可能使疾病藉此在腹腔內傳播。

柯飛教授表示，文藝復興時期的義大利博學天才達文西（Leonardo da Vinci）早就提出，腸繫膜是單一組織，但過去數個世紀以來，醫學界假定它是分散結構，對它不甚重視。直到二○一二年，柯飛及同僚透過精密顯微鏡發現，腸繫膜確實是連續結構，經四年更進一步研究，終於把成果正式發表在去年十一月的《刺胳針腸胃病學暨肝病學》期刊。

腸繫膜預計被定義為人類第七十九個器官。拜這項研究之賜，醫學院的學生去年底已開始被教導腸繫膜是器官，世界知名醫學教科書《格雷氏解剖學》（Gray’s Anatomy）也對腸繫膜的定義做了更新，只是至今仍不清楚該將它分類至哪個身體系統。

柯飛表示，下一步將研究腸繫膜功能，藉此定義何為功能異常與是否罹患疾病，綜合起來將有望建立「腸繫膜學」，為全新的醫學領域奠基。

國內醫師看法保留

對此新研究，三軍總醫院大腸直腸外科主任吳昌杰指出，腸繫膜就像是腸壁外的水管，將腸道吸收的養分、水分、電解質往肝臟運送，它靠血管、淋巴管以及結締組織組成，也可以支撐腸子；醫界一向只把它當作一種組織或結構，看起來只是運送養分通過的結構而已。

吳昌杰說，他還沒看過這份論文，還不確定為什麼要把腸繫膜當作一種器官，因為每種器官都有它獨特的作用，腸繫膜的作用並不明顯。