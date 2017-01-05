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Master痛宰中日韓60棋手 又是台灣博士傑作

2017-01-05

〔編譯陳正健、記者鄭瑋奇／綜合報導〕中國圍棋網站「弈城網」最近出現一位名為「Master」的神秘棋士，自去年十二月廿九日現身以來，接連痛宰中日韓棋界高手，到目前已創下六十連勝。就在各界議論紛紛之際，「Master」昨晚自曝身分，原來他就是Google人工智慧系統AlphaGo，而代為執子的則是AlphaGo團隊的台灣博士黃士傑。

「Master」近日已橫掃中日韓棋壇，連續擊敗中國棋王柯潔、日本圍棋七冠王井山裕太、南韓圍棋守護神朴廷桓、中國棋聖聶衛平、中國九段棋手陳耀燁、南韓九段棋手趙漢乘、中國旗手古力等頂級高手，令圍棋界為之譁然。對於「他」的真實身分，各界眾說紛紜。

專家指出，「Master」和AlphaGo一樣，顛覆了傳統棋理，許多看似不合理的棋招也照下不誤，但結果卻令人驚歎，而且思考時間極短、體力用之不竭。先前中國圍棋隊總教練俞斌就斷言，「Master」肯定是人工智慧無疑。

新版AlphaGo復出下棋 黃士傑代為執子

果不其然，「Master」昨晚在拿下第五十九連勝之後，突然在聊天室以中文寫道：「我是AlphaGo的黃博士」，承認自己就是去年幫AlphaGo下棋的台灣師大資工系博士黃士傑。

黃士傑於二○一二年被英國人工智慧公司DeepMind延攬，列為首席設計師，在DeepMind被Google併購成為子公司後，黃士傑也繼續圍棋程式開發，成為影響AlphaGo發展的關鍵人物之一。

根據「觀察者網」報導，「Master」一開始身分註冊為韓國棋手，顯然是因為AlphaGo在去年三月擊敗南韓世界圍棋冠軍李世石後，獲得韓國棋院頒發九段證書。Google在去年十一月就宣布AlphaGo獲得重大進展，將在今年初復出下棋。黃士傑昨晚也在臉書發文證實測試新版AlphaGo，很感謝棋手和觀戰者。

「紅面棋王」周俊勳是台灣首位與Master對弈的棋士，周俊勳昨坦承「被電爆、輸得很慘」，下了約四十幾分鐘就舉白旗投降，由於Master棋路與常規完全不同，因此他認定並非「人」所下出來的棋。雖然對弈結果是慘敗，但輸得很開心，讓他從中學到不一樣的東西，很希望能有機會再跟它對弈。

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  • Master痛宰中日韓60棋手。（取自網路）

    Master痛宰中日韓60棋手。（取自網路）

  • 「Master」自曝身分，就是AlphaGo的幕後推手、台灣博士黃士傑（左四）。（資料照）

    「Master」自曝身分，就是AlphaGo的幕後推手、台灣博士黃士傑（左四）。（資料照）

  • Master痛宰中日韓60棋手。（取自網路）

    Master痛宰中日韓60棋手。（取自網路）

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