連假後庫存降 快來挽袖捐血

2017-01-04

元旦連假後，台灣各地的血液庫存量下降，最缺的是A型與O型血，而台北與高雄兩地的庫存量更是拉警報，希望民眾能發揮捐血一袋、救人一命的精神，做個快樂的捐血人。

台灣血液基金會公關處長黎蕾表示，目前全台各血型的庫存量分別是A型庫存7.3天、B型9.8天、O型7.7天，以及AB型9.1天。雖然都在安全量7到10天內，但是接下來將有6天的農曆春節年假，大台北與高雄地區又多有醫學中心，血液需求量大，希望4種血型都可以達到至少10天庫存量的目標。

（記者林彥彤）