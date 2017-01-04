台灣神將入畫 左萱獲日本漫畫賞銅獎

2017-01-04

〔記者吳柏軒／台北報導〕七年級青春女漫畫家「左萱」，以幼時住在桃園大溪印象，長大後返回家鄉蒐集當地神將文化，並繪製成青春愛情小品漫畫《神之鄉》，展現獨特少女漫畫風格與台灣神將文化，獲得第十屆日本國際漫畫賞青睞，拿下銅獎。

左萱表示，小時候印象最深刻的就是每年的關聖帝君聖誕廟會，她決定用漫畫介紹陣頭文化與宗教，連兩年趁農曆六月廿四日返鄉觀察遶境盛況，還跟著陣頭隊伍隨行採訪，將樂隊、神轎、三太子神將及風土民情，一網打盡。

「這不只是講台灣宗教，也是描述一個歸鄉的故事。」《神之鄉》是左萱的長篇處女作，她說，主角就像她的人生縮影，小時候住大溪，長大卻頭也不回就赴外地念書生活，直到因緣際會才再與故鄉發生連結，在神明、友情、親情、愛情間，首集故事像是溫馨愛情小品；場景完全取材實景，封面刊出，立刻被居民認出。

日本國際漫畫賞是日本外交部為了鼓勵國外漫畫創作而設置，今年已辦第十屆，台灣過去也有不少作品獲選得獎。左萱今年也獲得文化部選中，將在農曆春節期間代表台灣，參加法國安古蘭國際漫畫節，向國際宣傳台灣在地文化。