| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鳥松民宅火警 2少女沒有生命跡象
 首頁 > 生活

陳宣儒坦承身分造假／遠流道歉 《灣生回家》兩書接受退貨

2017-01-04

〔記者楊媛婷、盧家豪／台北報導〕「灣生回家」一書作者陳宣儒（藝名田中實加）謊稱是台日混血的灣生後代卻遭揭穿身世造假，日前發表道歉聲明坦承是土生土長的高雄人，引起網路一片退書聲浪；遠流出版社昨發表聲明為事件引發的社會騷動致歉，即日起接受讀者退《灣》及《我在南方的家》兩本書，或可換購遠流出版的等價商品。遠流重申，確實不知道陳宣儒的身世偽造，對整件事感到震驚與心痛；對於陳宣儒書中盜用畫家畫作部分，遠流也會協助作者與原著作權人善後處理。

遠流發表長達上千字聲明指出，書中對於灣生史實部分，編輯已盡力求證並親眼看到陳宣儒與書中灣生主角互動密切，並邀請史學專家審定書稿，但經這次事件，遠流也學到教訓，將持更嚴謹態度檢核出版作業流程，並主張作者個人誠信與道德瑕疵應受到譴責。

對於《灣》一書曾獲金鼎獎肯定，文化部則重申，將邀請專家討論作者身分是否對作品價值判斷有影響。

「田中實加」嗆告黃銘正、陳義正

另外陳宣儒掛名監製的《灣生回家》紀錄片曾申請文化部影視及流行音樂產業局補助兩百萬，影視局表示，補助是針對作品產製，出品人部分是否涉及申請資料不實違反補助要點等，也會邀評審再會商。

面對假冒灣生風波延燒，陳宣儒本人昨日則是發出簡訊嗆聲「灣生回家」紀錄片導演黃銘正及花蓮縣吉安鄉慶修院執行長陳義正指控不實，並已找律師準備提告。其中引人注意的是，陳女昨是署名「田中實加」發聲明喊告，有人笑言儼然田中實加已從假名變成藝名。

黃銘正前天公開表示陳宣儒疑似盜用《灣》片內容出書，卻聲稱是個人採訪；陳宣儒昨傳簡訊給本報，「關於先前道歉函都是真。對我犯的錯我坦承面對誠心道歉，對於不實指控我會努力證實，至於指控與爆料，已整理相關資料交律師處理。」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：陳宣儒坦承身分造假／遠流道歉 《灣生回家》兩書接受退貨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.