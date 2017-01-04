陳宣儒坦承身分造假／遠流道歉 《灣生回家》兩書接受退貨
2017-01-04
〔記者楊媛婷、盧家豪／台北報導〕「灣生回家」一書作者陳宣儒（藝名田中實加）謊稱是台日混血的灣生後代卻遭揭穿身世造假，日前發表道歉聲明坦承是土生土長的高雄人，引起網路一片退書聲浪；遠流出版社昨發表聲明為事件引發的社會騷動致歉，即日起接受讀者退《灣》及《我在南方的家》兩本書，或可換購遠流出版的等價商品。遠流重申，確實不知道陳宣儒的身世偽造，對整件事感到震驚與心痛；對於陳宣儒書中盜用畫家畫作部分，遠流也會協助作者與原著作權人善後處理。
遠流發表長達上千字聲明指出，書中對於灣生史實部分，編輯已盡力求證並親眼看到陳宣儒與書中灣生主角互動密切，並邀請史學專家審定書稿，但經這次事件，遠流也學到教訓，將持更嚴謹態度檢核出版作業流程，並主張作者個人誠信與道德瑕疵應受到譴責。
對於《灣》一書曾獲金鼎獎肯定，文化部則重申，將邀請專家討論作者身分是否對作品價值判斷有影響。
「田中實加」嗆告黃銘正、陳義正
另外陳宣儒掛名監製的《灣生回家》紀錄片曾申請文化部影視及流行音樂產業局補助兩百萬，影視局表示，補助是針對作品產製，出品人部分是否涉及申請資料不實違反補助要點等，也會邀評審再會商。
面對假冒灣生風波延燒，陳宣儒本人昨日則是發出簡訊嗆聲「灣生回家」紀錄片導演黃銘正及花蓮縣吉安鄉慶修院執行長陳義正指控不實，並已找律師準備提告。其中引人注意的是，陳女昨是署名「田中實加」發聲明喊告，有人笑言儼然田中實加已從假名變成藝名。
黃銘正前天公開表示陳宣儒疑似盜用《灣》片內容出書，卻聲稱是個人採訪；陳宣儒昨傳簡訊給本報，「關於先前道歉函都是真。對我犯的錯我坦承面對誠心道歉，對於不實指控我會努力證實，至於指控與爆料，已整理相關資料交律師處理。」
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