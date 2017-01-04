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王家禧小檔案

2017-01-04

1925年在中國天津出生，1956年移居香港，曾在法屬天主教會負責繪聖經，兼辦教會「樂峰報」編繪工作10多年。於工作之餘，從事漫畫創作，開始以「萌芽」為筆名，接著用好幾個筆名在報章雜誌發表漫畫作品。其中以長子「王澤」為筆名創作的《老夫子》漫畫，由「秦先生」首先登場，因人物個性顯明、幽默逗趣、文字簡潔，一推出深受讀者喜愛，大受歡迎至今。

其長子王澤在1995年接手漫畫事業，繼續畫老夫子，兩時期漫畫作者便以「老王澤」、「小王澤」區分，更將「老夫子」從漫畫轉型為文創發展，不僅有公仔還有老夫子餐廳。後王家禧移居美國加州，當地時間今年1月1日清晨5時57分，不幸因年老器官衰竭離開人世，享壽93歲。

資料來源：老夫子哈媒體／整理：記者吳柏軒

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  • 紅遍半世紀的幽默漫畫《老夫子》第一代作者王家禧元旦辭世，圖為其年輕模樣與漫畫手稿。 （老夫子哈媒體提供）

    紅遍半世紀的幽默漫畫《老夫子》第一代作者王家禧元旦辭世，圖為其年輕模樣與漫畫手稿。 （老夫子哈媒體提供）

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