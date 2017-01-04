《老夫子》漫畫家 93歲王家禧辭世

2017-01-04

〔記者吳柏軒／台北報導〕半個世紀前創造知名漫畫《老夫子》的王家禧在元旦清晨於美國辭世，享壽九十三歲，消息傳回令全球漫迷不勝唏噓；描繪老百姓日常生活，以中國幽默道盡人生百態，也讓老夫子漫畫穿越時代持續風靡，而王家禧生前也曾說過：「我的一生就像漫畫，我盡可能的讓『老夫子』，也就是讓自己耍寶去逗樂讀者。」

以大兒子「王澤」當筆名

老夫子哈媒體公司昨證實，王家禧年邁導致器官衰竭，於元旦清晨五點五十七分，在美國加州的家中安詳離開人間；他在中國出生，畢業大學西畫系，還曾任鼓手練就「左右開弓」技巧，能雙手同時作畫寫字，後移居香港，並用大兒子「王澤」當作筆名創作漫畫《老夫子》，描繪百姓日常生活，夾帶人生道理與幽默風趣短語，擄獲大眾芳心，風靡至今。

王澤曾受訪表示，五、六○年代香港很多移民，大家都努力養家，父親為了多賺外快而開始在報章雜誌畫漫畫，維持多年高產量的漫畫創作，「我感覺他（王家禧）是個漫畫天才！」且從小耳濡目染下，王家六兄弟大學雖念不同科系，到最後竟有五個人都從事動漫工作，儼然成了王家傳統。

王澤說，一九九○年發現父親身體惡化，罹患白內障，不希望父親太辛苦，才決定接下畫筆，並到倉庫翻出泛黃舊稿重新出版，才驚覺父親幾十年下來累積龐大讀者，除了中國、香港、台灣等華人地區，連英國、美國華僑等後代，不會講中文都愛看老夫子，更聽聞在墨西哥、南美洲還有黑人看老夫子漫畫看得笑開懷，這才明白父親畫筆背後「原來是那麼一大群的讀者支持！」

「如果父親停了，沒再畫，如果我沒再繼續做，還會有人記得老夫子嗎？」懷著對老夫子的使命，王澤毅然在一九九五年接下父親工作，成為老夫子第二代作者，畫出新一代老夫子，不僅在台灣成立工作室、媒體公司等，更推動跨業合作，不少周邊公仔、電影動畫製作都蓬勃發展。

老夫子哈媒體表示，近年老夫子漫畫創作多由王澤接手，圖像授權等都由公司正常營運，應不受太大影響。王澤則強調，老夫子經歷半個世紀，即使時空已改變，每人對生活的期望也不同，但人生中的酸甜苦辣，老夫子依舊可透過「耐人尋味」的漫畫直入人心，與大家分享這股歷久彌新的幽默。