高階實驗鼠也南向 每隻可賣一萬到三萬

2017-01-04

〔記者吳柏緯／台北報導〕政府推動新南向，實驗動物也要向南走。國家實驗研究院與生技公司合作，計畫將台灣繁殖的高階實驗鼠外銷至東協國家，目前已鎖定生技醫藥需求漸增的泰國、印度等東南亞國家，超過一百種的基因品系可供不同領域與疾病的研究者選擇，每隻高階實驗鼠要價可達一萬至三萬元。

據統計，全球每年使用約超過千萬隻實驗鼠，台灣約使用七十萬隻，不過超過九十％的實驗動物供應機制由歐美的生技公司掌握，單價與運費偏高，進口流程也較繁複，造成實驗上的不便與負擔。國研院自一九九四年開始建置台灣的實驗鼠供應網，初期一年只能培養一萬多隻，到去年的養殖數目已大幅成長到每年十七萬隻，其中有三萬隻是針對特殊疾病進行基因改造的高階實驗鼠，每隻高階實驗鼠要價可達新台幣一萬至三萬元。

國研院院長王永和指出，實驗鼠是醫學、生技產業發展的基礎，目前國研院動物中心培養的實驗鼠共一三六種品系，可用於腦神經病變、心血管疾病、糖尿病與癌症等的動物實驗。

動物中心主任余俊強表示，除了國內市場，近年東協國家經濟急速發展，生技醫藥水準逐漸提升，加上政府積極推動新南向政策，動物中心今年開始與生技公司合作，將高階實驗鼠做為品牌推向新南向國家。初期鎖定泰國、印度等國，透過網站行銷、在當地辦工作坊、研討會等方式，推廣台灣高階實驗鼠。生技公司董事長陳振忠則強調，除了銷售實驗動物，未來更能結合後續服務、技術，衍生更大商機。