| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鳥松民宅火警 2少女沒有生命跡象
 首頁 > 生活

高階實驗鼠也南向 每隻可賣一萬到三萬

2017-01-04

〔記者吳柏緯／台北報導〕政府推動新南向，實驗動物也要向南走。國家實驗研究院與生技公司合作，計畫將台灣繁殖的高階實驗鼠外銷至東協國家，目前已鎖定生技醫藥需求漸增的泰國、印度等東南亞國家，超過一百種的基因品系可供不同領域與疾病的研究者選擇，每隻高階實驗鼠要價可達一萬至三萬元。

據統計，全球每年使用約超過千萬隻實驗鼠，台灣約使用七十萬隻，不過超過九十％的實驗動物供應機制由歐美的生技公司掌握，單價與運費偏高，進口流程也較繁複，造成實驗上的不便與負擔。國研院自一九九四年開始建置台灣的實驗鼠供應網，初期一年只能培養一萬多隻，到去年的養殖數目已大幅成長到每年十七萬隻，其中有三萬隻是針對特殊疾病進行基因改造的高階實驗鼠，每隻高階實驗鼠要價可達新台幣一萬至三萬元。

國研院院長王永和指出，實驗鼠是醫學、生技產業發展的基礎，目前國研院動物中心培養的實驗鼠共一三六種品系，可用於腦神經病變、心血管疾病、糖尿病與癌症等的動物實驗。

動物中心主任余俊強表示，除了國內市場，近年東協國家經濟急速發展，生技醫藥水準逐漸提升，加上政府積極推動新南向政策，動物中心今年開始與生技公司合作，將高階實驗鼠做為品牌推向新南向國家。初期鎖定泰國、印度等國，透過網站行銷、在當地辦工作坊、研討會等方式，推廣台灣高階實驗鼠。生技公司董事長陳振忠則強調，除了銷售實驗動物，未來更能結合後續服務、技術，衍生更大商機。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：高階實驗鼠也南向 每隻可賣一萬到三萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.