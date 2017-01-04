降成本 傳雇主找派遣工取代正職
2017-01-04
〔記者吳柏緯／台北報導〕一例一休上路後，造成人事成本上漲，部分餐飲業者帶頭喊漲、企業主調整人力配置，甚至傳出年後將大量僱用派遣員工與臨時人員取代正職勞工，降低人事成本。
勞動部次長郭國文強調，的確有聽說，強調目前正研議「派遣勞工保護法」，會加入同工同酬相關的規定，避免派遣人員被雇主剝削，立法空窗期將持續加強勞檢，保障派遣勞工。
勞團︰休息日出勤換補休 少0.6天加班費
此外，一例一休上路後，雇主若要求勞工在休息日出勤必須支付較高的加班費，以價制量避免雇主濫用加班制度。不過卻傳出有雇主因為不願負擔較高的人事成本，因此要求勞工以補休取代加班費。勞團批評，勞工每換休一次，就損失將近○．六天的加班費，儼然新法的漏洞。
高教工會組織部主任林柏儀昨指出，按照新的加班費計算，如果勞工在休息日出勤八小時，薪資加上加班費，收入是平常日上班的一．五七倍，但若是換成補休，僅能休息一日，等於勞工白白被吃掉將近○．六天的加班費，喪失原本以價制量的本意。他更聽聞部分雇主提出「自願補休假切結書」要求勞工簽署，以規避加班費。
勞動部條平司專員王雅芬表示，依規定，只要休息日出勤，雇主就應該給付加班費。若雇主強迫員工只能選擇補休而不領加班費，就是違法。
不過目前「勞基法」並未明確規定換休的比例，因此員工若同意休息日加班費換補休，換休比例由勞資雙方協商。
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