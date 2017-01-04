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一例一休 沒有贏家的修法

2017-01-04

記者吳柏緯／特稿

一例一休新法上路不過幾天，整個台灣社會從上到下彷彿被轟炸過一樣，勞資為了排假、加班費搞得人仰馬翻；娛樂餐飲、運輸業者則因人事成本上升，連帶「漲」聲響起，「一例一休」更被譏為馬政府的「油電雙漲」再現。

因為人事成本上升，這幾天已經傳出部分無力負擔加班費的企業主研議縮減公司規模，甚至年後以派遣人力取代正職員工的情況。可以預見未來部分產業面臨蕭條，員工想賺加班費卻遇上老闆不想開門做生意，甚至工作被派遣人力取代的情況。

對勞工來說，雖然透過修法得到了週休二日、調升特休假的成果，但是因限制加班因而加班費減少、物價又隨之上漲，儼然變相減薪。

這時大家才發現，這是一個沒有贏家的修法，但政府在事前大肆宣揚這是勞資雙贏的立法，卻在新制引爆衝擊後沒有任何配套措施因應。

修法通過之初，行政院長林全親上火線為政策辯護的字句言猶在耳，日前受訪時卻雙手一攤表示「改革需付出代價」；事主勞動部從去年草案送進立法院後就置身事外，彷彿修法與他無關。最近猶如泥菩薩過江，正在為填補修法產生的漏洞，擬定函釋補救，居然到今天連一個休息日出勤的請假規定都說不清楚，作為勞動主管機關顯然失格。

當初政府信誓旦旦地說「一例一休」是進步的立法，不過如今看來是賠了夫人又折兵，不但變成惱人的立法，甚至可笑的立法。

推動任何新政背後都一定要付出相對的代價，勞基法修法本意是希望達到降低工時的目的，物價上揚、人力成本上升則需要全體社會共同承擔。然而面對這些社會成本，不論勞工或企業，都不會樂見政府雙手一攤、撇清責任。

既然法通過了、上路了，而且衝擊也發生了，亡羊補牢猶未晚也。做為執政者，應端出有感的補救措施與政策，讓勞工可以不過勞並安心地賺取一份足以填飽肚子的薪水；企業主也能夠在健全的投資環境中打拚，才能真正創造勞資雙贏。

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