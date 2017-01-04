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兼顧勞資 學者︰應給予彈性

2017-01-04

〔記者王孟倫／台北報導〕針對「一例一休」對台灣經濟造成的影響。中華經濟研究院昨表示，後續衝擊仍待觀察，但考量各行各業差異很大，勞基法修正若能多點休假彈性，才能推動順利轉型；中央研究院經濟所也認為，適當調整勞工權益是好事情，但應該給予彈性，否則有些產業會調整不過來。

新制影響企業發放年終獎金、考績獎金

中經院長吳中書表示，許多產業對於這項新制可能造成的衝擊，其實早已研擬相關因應對策，畢竟這議題去年就開始、並非新的；從規模來看，中小企業相對擔心，較顯得有些措手不及，在大型企業部分，較能快速反應。

近日各服務業紛以一例一休為由，表態要調高商品或服務價格；吳中書說，其實新制不僅對物價構成壓力，同時也將影響企業發放年終獎金、考績獎金，及聘僱員工之意願。

政策要有配套 更應兼顧不同產業特性

吳中書強調，台灣在欠缺細部配套措施的既有結構下，新制要付出的成本可能會比較大一點；隨著經濟發展，兼顧勞工權益是必然趨勢，但過程中也應該「政策要有配套，應兼顧不同產業特性」。

中研院經濟所長簡錦漢認為，政府適當調整勞工權益這是好事，尤其台灣的勞工市場過去面臨低薪、過勞；但他強調，政府在政策制定要給些彈性，不要限制太嚴格，讓產業比較容易因應與調整；此外，企業雖然會轉嫁人事成本至消費者身上，但藉由物價反映供需之變動，其實也是正常經濟現象。

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