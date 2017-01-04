政院:只有勞力密集產業可能漲價

2017-01-04

〔記者羅添斌、羅倩宜／台北報導〕一例一休上路後，各行各業都大吐苦水，擔憂人事成本增加還會帶動物價上漲，行政院發言人徐國勇昨表示，只有勞力密集產業可能漲價，機械或資本密集製造業，勞動成本比例較低，就不會有漲價問題。對於工總秘書長蔡練生批一例一休是三輸爛蘋果，徐國勇表示，工總秘書長狂言批評，極不負責任且極不體恤勞工，行政院感到極為遺憾。

徐國勇澄清︰不可能造成全面性漲價

行政院長林全日前接受媒體專訪，媒體引述林全說法指一例一休上路後，漲價是必然結果。徐國勇昨澄清說，一例一休不可能造成全面性漲價，只有部分勞力密集行業，比如快遞或交通運輸業等，可能會有漲價問題，但漲價也是回饋給勞工加班費或實質休假，還是勞工受益。

徐國勇表示，行政院已做好溝通，今年春節前，交通運輸業、水電、瓦斯等都不會漲價，此外，行政院物價督導小組會密切關注，避免某些不應漲價行業趁機哄抬價格。

對於工總秘書長蔡練生批評一例一休上路是三輸的爛蘋果政策一事，徐國勇表示，一例一休是工商團體希望儘快通過的政策，全國工業總會理事長許勝雄在去年十二月還特別對媒體表示「支持民進黨的勞基法修正草案，希望政治人物儘早讓一例一休法案審查通過」即可證明。且政府在施行政策前，也與勞工跟企業界溝通。

他表示，工商團體對一例一休政策當時既都表示贊成，現一例一休通過後，工商團體如工總秘書長蔡練生等人，竟以不體恤勞工的心態恣意批評，並狂言批評一例一休是最爛政策，與其當時希望一例一休儘速通過的立場，不但自相矛盾且傷害勞工甚鉅，更是工總秘書長打臉工總理事長之舉，令人不解。

一例一休被批爛蘋果 行政院感到遺憾

徐國勇說，對照在野黨主張的兩例或仍維持七天假等，一例一休是對勞工及企業皆有利的立法，更是工商團體當時皆主張的版本，因此，對工總秘書長狂言批評，他對此表示高度遺憾與不滿。

工商協進會理事長林伯豐表示，當初七大工商團體確實希望勞基法快點通過，目的是結束紛擾，不代表對這個新法滿意，蔡練生說「爛蘋果」也是事實，只是代表許勝雄講出不方便講的話。行政院與其花時間來打擊蔡練生，不如想出好的對策，讓一例一休不要造成全民的負擔。「執政者要謙虛，不要陷入口水，配套拿出來比較重要」。迄昨晚截稿時間，蔡練生未接電話。