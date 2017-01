美國玫瑰花車遊行 華航蟬聯首獎

2017-01-04

第128屆美國玫瑰花車遊行2日在洛杉磯盛大登場,華航今年以「再現台灣之美Return to the Beauty of Taiwan」參展,蟬聯國際花車首獎,「A350飛行大使」帝雉與五色鳥躍居造型花車主角,向全世界介紹台灣最珍貴美麗的自然寶藏,也呼應華航首架A350客機「帝雉號」彩繪機。今年是華航第31次與會及第26次獲獎,也是唯一獲獎的航空公司。

(圖:華航提供,文:記者甘芝萁)