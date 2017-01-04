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美國玫瑰花車遊行 華航蟬聯首獎

2017-01-04

第128屆美國玫瑰花車遊行2日在洛杉磯盛大登場，華航今年以「再現台灣之美Return to the Beauty of Taiwan」參展，蟬聯國際花車首獎，「A350飛行大使」帝雉與五色鳥躍居造型花車主角，向全世界介紹台灣最珍貴美麗的自然寶藏，也呼應華航首架A350客機「帝雉號」彩繪機。今年是華航第31次與會及第26次獲獎，也是唯一獲獎的航空公司。

（圖：華航提供，文：記者甘芝萁）

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  • 華航今年以「再現台灣之美Return to the Beauty of Taiwan」參展，蟬聯首獎。（華航提供）

    華航今年以「再現台灣之美Return to the Beauty of Taiwan」參展，蟬聯首獎。（華航提供）

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