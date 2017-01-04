合歡山連假交管 清明後上路

2017-01-04

為改善合歡山路段連假及高山杜鵑花季期間車多壅塞問題，原定去年中秋假期起，每逢連假與花季要實施的台14甲線合歡山路段交通管制，但因地方反對而使得實施日期不斷後延。由於管制上路前須先宣導與協調加開公共運輸，交通部公路總局規劃組長李忠璋昨表示，因時間上來不及，確定農曆春節不會實施管制，交管預計在清明後、端午前的杜鵑花季首度實施。

公總去年中秋連假後針對台14甲線車流狀況及旅次進行調查，並與地方再協調，目前計畫杜鵑花季首度實施交管，預計上午6點到11點於台14甲線翠峰（18K）至大禹嶺（41K）實施，管制時間內僅開放乙類大客車及持有通行證的車輛通行。（記者鄭瑋奇）