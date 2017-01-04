| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鳥松民宅火警 2少女沒有生命跡象
 首頁 > 生活

合歡山連假交管 清明後上路

2017-01-04

為改善合歡山路段連假及高山杜鵑花季期間車多壅塞問題，原定去年中秋假期起，每逢連假與花季要實施的台14甲線合歡山路段交通管制，但因地方反對而使得實施日期不斷後延。由於管制上路前須先宣導與協調加開公共運輸，交通部公路總局規劃組長李忠璋昨表示，因時間上來不及，確定農曆春節不會實施管制，交管預計在清明後、端午前的杜鵑花季首度實施。

公總去年中秋連假後針對台14甲線車流狀況及旅次進行調查，並與地方再協調，目前計畫杜鵑花季首度實施交管，預計上午6點到11點於台14甲線翠峰（18K）至大禹嶺（41K）實施，管制時間內僅開放乙類大客車及持有通行證的車輛通行。（記者鄭瑋奇）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交管 合歡山
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：合歡山連假交管 清明後上路


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.