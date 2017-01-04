阿里山森鐵續虧 不會停駛

2017-01-04

外傳阿里山森林鐵路因不堪虧損恐停止營運，林務局昨澄清，阿里山森林鐵路的支出全由「林務發展及造林基金」支應，雖持續虧損，但尚有67億元的預算編列，並無即將用罄情形，目前是和台鐵討論管理權移轉的問題，並不是森鐵存廢問題，也從來沒有停止營運的選項。

林務局副局長楊宏志指出，台鐵原希望阿里山森鐵全線通車一年後再行移轉，但至今隧道仍未通車，導致移轉時程遙遙無期。去年底兩單位局長會面達成共識，將於今年3月共同提出以解決經費為主的移轉計畫，報行政院核定後，預計明年底完成移轉。（圖︰資料照，台鐵提供，文︰記者吳欣恬）