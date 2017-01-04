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12月西部降雨 僅平均值3至5成

2017-01-04

〔記者甘芝萁、楊綿傑／台北報導〕水利署昨發布訊息指出，全台去年十二月份雨量明顯偏少、降雨不如預期，尤其西部地區降雨僅達歷年平均的三至五成，如翡翠水庫降雨量一百廿八毫米（歷史平均值五十一％），石門水庫降雨量廿五毫米（歷史平均值卅三％），鯉魚潭水庫降雨量十毫米（歷史平均值廿七％），曾文水庫降雨量十三毫米（歷史平均值卅九％），整體來說氣候偏乾。

3月底前毋須限水

水利署副署長王藝峰表示，目前水情雖尚屬正常，評估三月底前還無限水必要，但降雨狀況難料，呼籲全民仍應節約用水。

受東北風影響，北部、東北部昨日高溫稍降，還有零星降雨，今日台灣各地將恢復多雲到晴天氣，僅東半部地區及北部山區有局部雨，全台高溫約廿五到廿七度，不過中部以北低溫僅有十七度，早晚溫差大，仍須注意。氣象專家更提醒，今起到週六天氣都溫暖舒適，但下週日起有東北季風再來，北台灣氣溫將驟降，中部以北空曠處低溫則可能僅剩十四度。

週日起北部氣溫驟降

氣象專家吳德榮表示，根據最新數值模擬顯示，今天開始到週六，台灣都在暖氣團內，白天溫暖舒適、早晚稍涼；各國最新電腦模擬多顯示，下一波天氣系統約在週日（八日）南下，鋒面所帶之水氣雖不多，但仍會造成天氣明顯轉變；北台灣氣溫驟降，北部、東半部雲量增多並有局部雨。

雖然目前電腦模擬強度約是「東北季風」，尚未達「大陸冷氣團」的標準；不過，在連續一週的偏暖後又再大幅降溫，「乍暖還寒」就該特別注意。

氣象局也表示，預估九日、十日受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，目前預估九日台北市低溫為十六度，十日台北市低溫為十五度，中部以北空曠處低溫則可能僅剩十四度。

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