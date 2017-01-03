註冊率不到5成 3私校教授年終泡湯

2017-01-03

〔記者吳柏軒、蕭玗欣、林曉雲／台北報導〕大學少子化風暴漸擴大，連教授的年終獎金也遭殃，今年已有部分私校確定年終「泡湯」，甚至多校早已多年不發，私校教師感嘆越做越沒尊嚴，但轉業不易，「過一天算一天，不敢奢望了！」

中州科大教師已經4年沒年終

台灣少子化衝擊高教，日前教育部公布一○五學年註冊率，如南榮科技大學日間部剩十八％，亞太創意技術學院與中州科技大學等皆剩四成六左右；因生源減也影響大學經營，連帶農曆春節的年終獎金跟著縮水，甚至「乾涸」。

某南部私校老師便透露，自己九十七學年起就沒拿過年終，加上教職流動停滯，只能過一天算一天，祈禱本薪不要被扣，年終不敢奢望。某私校主管也透露，學校連年終發放時間都刻意拖到過年前一天，避免年終太難看，被教師頻抱怨。中州科大某教師更說，已四年沒年終，「現在當老師已經很沒尊嚴了」，但中州科大表示，目前學校負債零，年終無問題。

部分私校把年終與「績效」掛鉤

不少私校把年終與「績效」掛鉤，如嘉南藥理大學、康寧大學、台灣首府大學及明道大學、中華醫事科技大學等；依教學、服務、研究甚至招生等數據評比，雖有學校最高發到二．五個月，但績效差的教師則年終「掛蛋」。

南榮科大坦言，因少子化財務被「嚴格把關」，已多年無年終，且前校長爆假學歷弊案，同樣衝擊招生，但薪資穩定不扣教授研究費；亞太創意技術學院也說，已三年無年終，今年則待評估，盼教師共體時艱；嘉藥則強調，招生良好，但年終發放待評估；康寧也說，年終是教師權益，去年有一六○名教師拿到年終一．二個月，今年決議尚未出爐。

高教工會：教師不該承擔經營風險

高教工會主任林柏儀強調，因過去高教環境較好，私校教師都固定且長期領到一．五個月年終，此筆收入就屬於勞基法保障的「經常性給付」，等同薪資，不可任意刪減。私校剋扣年終，是為了減少支出，但大學的經營風險不該由教師承擔。

教育部政次蔡清華表示，教育部在一○二年的解釋令就強調，年終若列聘約，學校就不得任意更改，但若沒列，教師恐難主張權利，原則尊重大學自治。