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台安醫院擬減週六門診 馬偕盤點人力

2017-01-03

〔記者林彥彤、林惠琴／台北報導〕勞基法新制一例一休上路，除醫院陸續傳出減診、關床、漲掛號費，今年醫護人員好年終恐是最後一年！

台安年終4.1個月 馬偕固定一個月

相對於公立醫院年終多比照公務員，今年私立醫院年終獎金多維持去年水準。台安醫院表示，今年院內編制員工都有四．一個月，績效較好、輪三班的員工最高甚至可達四．二三個月；馬偕醫院則指出，編制員工都是固定一個月，再外加董事體恤員工獎金二萬，及員工福利金一萬元。

不過，馬偕醫院董事長劉伯恩坦言，一例一休後，預估該院人事成本一年支出將增八千萬到一億元，將大幅衝擊營收，該院已緊急成立專案小組，要進一步盤點人力，並觀察一例一休新制對營運的衝擊及研擬對策，若是嚴重影響收支，下一年年終獎金不排除受影響。台安醫院則說，因應一例一休，週六門診恐要減少。

新光醫院行政副院長洪子仁則認為，醫護人員是醫院重要的人力資源，扮演中流砥柱的角色，加上目前醫護人力市場仍是需求大於供給，若是遭院所扣減年終獎金，可能會促使他們選擇另謀高就，對於院所一定是損失。

新光醫院打算週六部分移診

「羊毛出在羊身上！」洪子仁強調，聰明的醫院應不敢砍員工福利，否則只會加速人才流失，恐怕更有害而無益。為平衡一例一休增加的人事成本，院所最有可能的作法是調整診次或提高掛號費；以該院為例，就考慮在半年到一年內，將週六部分科別移至週一至週五夜診，週六預計只保留假日看診量較大的小兒科、一般內科，並增聘部分工時的醫護人力因應，但不會去動員工的薪資福利。

台北市立聯合醫院企業工會理事長、護理師蔡旻璋說，年終獎金主要依循與院方所簽合約、固定發放一．五個月，沒聽說今年會受影響；至於一例一休新制目前造成的最大問題是，院方遲遲無法排定哪天是休息日、哪天是例假，加班費算法仍維持舊制，勞資雙方還在溝通中，希望可速改採新制計算；至於會否因此影響明年年終？還是要看醫院營運績效能否提高。

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