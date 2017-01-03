台鐵年終1.5個月 郵局最高4.4個月
2017-01-03
〔記者甘芝萁／台北報導〕因應一例一休上路，台鐵、客運、郵局都將調整營運模式或調漲票價因應，衝擊民眾權益及荷包，員工今年年終不受影響，但明年年終能否維持水準？恐有很大挑戰。
高鐵年終獎金固定兩個月。台鐵員工則比照公務員發放一．五個月，另有考成獎金評比，拿到甲者最多有二．五個月。一例一休上路後，因人力不足，台鐵的排班很難排定，員工對工時及加班費計算還多有爭議，日前台鐵產業工會即批評員工仍維持「日夜休日夜休」三班制模式，且至少少領五千元加班費，因而聚集台鐵台北車站前抗議，人力運作仍待協調，因此，明年年終能否維持水準？恐有很大挑戰。
客運仍發一個月 年後漲票價
首都客運總經理李建文表示，因一例一休影響，國道客運路線將調整票價，台北到宜蘭全票原價將從一百廿元調漲為一百廿八元，台北到礁溪全票將從九十元調高至九十二元；這是在各項成本都增加之際，迫不得已將維持九年的優惠酌予調整。不過日前經公路總局協調，票價調漲方案預計要延到春節後實施。
針對今年年終獎金，李建文則表示應會比照往年水準發給一個月，不會因為一例一休上路改變。明年則要看漲價能否打平一例一休所增的人事成本，不敢樂觀。
中華郵政表示，今年年終是針對去年的績效、盈餘表現來發放，最多會給四．四個月，但平均會發幾個月的年終，目前還在精算中；但一例一休新制上路後，目前先減少週六營業的郵局數量，週六營業半天則改為全日營業，而且限時掛號假日不投遞，員工薪資待遇儘量不動。
圓山飯店固定發1.5個月
圓山飯店則表示，圓山員工的年終獎金固定是一．五個月，今年也會比照；但一例一休上路後，員工的工時必須有調整，目前還須先與工會協商，人力成本及加班費預期一定會增加，全年收益能否維持水準將是挑戰。
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