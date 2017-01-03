「蕉」貴引來宵小 農民夜睡蕉園
2017-01-03
〔記者劉濱銓、林彥彤／綜合報導〕颱風過後，復耕高麗菜價格慘跌、來不及復耕的香蕉則是價格飆漲！市場出現三顆高麗菜五十元的價格，相較市售一根廿五元的香蕉，實在差很大，因盜蕉事件頻傳，警方已啟動護蕉專案。
高麗菜3顆剩50元
根據台北果菜市場資料顯示，高麗菜前天交易量達三五七公噸，批發價格跌到每公斤六．三元，持續超過三百公噸的過量釋出，使價格持續崩跌，昨天市場出現三顆高麗菜五十元的低價。農糧署表示，高麗菜的監控價是四．四元，已加強促銷，目前正透過網路行銷，並加強外銷韓國、新加坡等國。
近期香蕉價格大幅翻漲，產地一等貨每百公斤收購價來到一萬八百元高價，農民看著價格好，開心過年可領個大紅包，惟近期宵小猖獗，產地南投集集、鹿谷頻傳偷割事件，甚至有盤商遇到陌生人兜售「賊仔貨」，斷然拒絕收貨，南投縣集集、竹山警分局已啟動護蕉專案，提高轄區警網巡邏頻率，防止盜蕉發生。
住在鹿谷鄉瑞田村的蕉農說，香蕉價格好，一芎廿多公斤的上價貨，要價二千多元，上週就有人的蕉園被宵小鎖定，不顧蕉園小狗吠叫，趁夜割走廿多芎的香蕉，園主到場卻已不見人影，痛罵偷蕉賊有夠「夭壽」，現在夜裡他們都開車巡視蕉園，或索性睡在車上，希望保住辛苦栽種的心血。
另有香蕉集貨場業者說，由於香蕉價格貴得嚇人，超市每台斤價格動輒九十多元，但價格高卻也讓民眾不敢下手買，以致部分架上香蕉放到過熟，甚至變得有行無市，讓他們始料未及。
農糧署表示，香蕉無法利用進口方式平衡價格，主要是因為防疫上的問題，只能呼籲消費者多選購其他水果，諸如桶柑、茂谷柑等代替。
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