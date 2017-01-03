《年增200隻》老鷹數量大增 估達626隻
2017-01-03
〔記者邱芷柔／屏東報導〕新年來臨，台灣猛禽研究會捎來好消息，俗稱老鷹的黑鳶，目前在全台灣的總數有六百二十六隻，比起二○一五年增加了兩百隻，鷹友們興奮直呼台灣朝友善環境更邁進了！
北翡翠、南三地門最多
台灣猛禽研究會每年秋冬都會進行全台黑鳶同步調查，五十八位鷹友在林務局的支持下到樣區中「數」鷹，根據研究會調查，黑鳶最大的族群數量在台北翡翠水庫與屏東的三地門，分別為一○九、一○七隻，數量直線上升。
「飛出來的時候就趕快算！」屏科大鳥類生態研究室研究助理林惠珊說，根據黑鳶的習性，黑鳶夜間會睡在一起，所以他們就在特定的夜棲山頭做調查，以三地門為例，在秋冬季節，白天黑鳶到處飛，晚上就會飛回三地門睡覺，下午兩點過後，黑鳶們會陸陸續續往同一個方向飛，一直集結到晚上。
林惠珊說，山頭上的黑鳶會有突然群飛的情形，在空中繞一圈，那時就是點算數量的時機，調查員必須眼明手快，三地門的樣區由八名調查員分成兩組，由於黑鳶會在各個夜棲地流動，所以所有樣區調查必須在同一天進行，調查員們也會提早一個月左右開始觀察鷹睡覺的位置、監控鷹群，在調查當天從下午三點開始點算。
高屏地區的樣區包括三地門、茂林、大漢山、牡丹水庫，在北部幾個山頭，調查員們曾追蹤一隻背負著衛星發報器的小鷹，在小鷹出生後，陸續睡過萬里、瑞芳、翡翠水庫、石門水庫，這些都是他們的調查點。
二○一四年黑鳶總數有三百五十九隻，二○一五年四百二十六隻，二○一六年增至六百二十六隻。研究會表示，近年政府停辦滅鼠週、毒鳥事件減少，並推廣友善農業，似乎有了初步的成效，不過相較於鄰近國家，台灣六百多隻黑鳶仍然是岌岌可危的數量，仍須持續關心台灣環境。
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