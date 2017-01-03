《灣生》導演控田中實加 剽竊心血出書

2017-01-03

〔記者盧家豪、吳柏緯／台北報導﹞本名陳宣儒的田中實加假冒灣生後代身世穿幫，《灣生回家》紀錄片導演黃銘正昨出面與她切割，強調片中的灣生都是真實人物，由他和製作團隊田野調查而來，指控陳《灣生回家》著作內容多參照電影片段而寫，並非其個人採訪，內容還有所錯誤。

指田野調查遭抄襲 內容多訛誤

《灣》片目前陸續在日本各地上映，黃銘正表示出面是為了捍衛灣生和電影的真實性，絕非落井下石。「她對我來說很神秘，她個人問題不該影響到其他人，這對灣生不公平，我想捍衛的是電影真實的部分，和信任我的人」。

黃銘正說，陳宣儒當初透過製片范健佑找上他，最初的「題目」只有「花蓮當地的日本移民」，從未介紹過任何一位灣生給劇組，片中人物都是他和劇組親自拜訪、交流後取得對方信任才能拍攝。他拿出多張與灣生家倉奶奶出遊、見面時的照片。他說，陳宣儒對他而言只是製片方，拍攝期間只出現過一次，且當時沒有進行任何採訪。

《灣》片二○一三年開始調查、拍攝，二○一四年陳宣儒出書，二○一五年在台上映，黃銘正表示，電影拍完後製期間，該書突然出版，電影採訪到的灣生都出現在書裡，陳宣儒未經同意放上《灣》片劇組工作照，片中「家倉」奶奶和「三浦」爺爺的關係誤植成夫妻，電影片段中收錄到劇組人員的聲音還被引用成家倉的話，錯誤相當多。

黃銘正說，電影上映時，行銷公司宣傳海報最中間放的是田中實加名字，強調是她「嘔心瀝血製作」，他寫信向行銷公司反映，卻得到「電影大賣對大家都好」的回應。

電影行銷公司則回應，田中是電影主創，黃銘正只是受雇導演，在剪接、配樂方面參與程度相當低，請田中擔任宣傳人物是合理選擇，兩方說法不一。

邀田中演講 中研院也受騙

現在各類販售書、影片、媒體網站到處都看得到田中實加受訪的假內容，其中最尷尬的莫過於連台灣最高學術機構、中央研究院民族學研究所都受騙，該所網站上赫然可看見在二○一五年四月她曾去演講，網站上的簡介：「田中實加女士（法國尼斯國立美術學院碩士）」，還清楚寫著她的「灣生」身世。民族所所長胡台麗表示，當時灣生議題受到關注，因此才會請陳宣儒演講，學經歷由對方提供，網站上的資訊僅是留下活動紀錄，不會特別更正或撤除，而這些文字也可為田中捏造身世一事留下紀錄。