昔受助今回報 1家4代捐2千萬助學

2017-01-03

〔記者黃淑莉／雲林報導〕陳守成夫婦家境困苦時，兒子藉著善心人士的獎學金才能順利讀大學。兩人飲水思源，將一千萬元存款捐出成立雲林縣陳守成慈善功德會，子孫延續父母的善行，雙親過世後仍持續助學、助貧，四代十一年來累計捐助近二千萬元。

兒要上大學沒錢 幸獲善心獎學金

陳守成曾擔任雲林縣斗南鎮公所秘書，年輕時幫助農民銷售農產，卻遭商人惡性倒閉，只能變賣家產換現金支付積欠農民的貨款。

陳守成的二兒子陳明紳說，當時家境困難，大哥陳耀楠考上台灣大學，藉著善心人士的獎學金才能順利讀大學。這筆「及時錢」令父母親十分感念，二○○五年父親九十五歲時，把自己及已過世母親陳楊慎生的存款一千萬元捐出成立陳守成慈善功德會，服務對象以貧困家庭為主。

陳守成二○○七年過世，五名子女繼承父母親遺志。協助功德會處理急難救助的斗南鎮民林秋育表示，功德會行善款項大部分是陳守成的子孫及親友捐獻贊助，十一年來包括獎助學金、認養國內外貧童、急難救助，總計捐助金額近二千萬元，受獎學生近千人次，每年認養國內外貧童也有卅多位。

與其他單位獎助學金頒發對象不同，功德會除國中、小學、大專院校，高中則以職業學校為主，目的是鼓勵年輕人擁有一技之長比高學歷更重要。陳明紳表示：「有一技之長就不怕會餓肚子！」

林秋育說，承襲陳守成夫妻「為善不欲人知」的行事態度，功德會每年頒發獎助學金都很低調，沒有邀請長官、貴賓及民意代表，只有理、監事、會員及受獎學生，就連工作人員都是由陳家子孫擔任。