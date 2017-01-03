昔受助今回報 1家4代捐2千萬助學
2017-01-03
〔記者黃淑莉／雲林報導〕陳守成夫婦家境困苦時，兒子藉著善心人士的獎學金才能順利讀大學。兩人飲水思源，將一千萬元存款捐出成立雲林縣陳守成慈善功德會，子孫延續父母的善行，雙親過世後仍持續助學、助貧，四代十一年來累計捐助近二千萬元。
兒要上大學沒錢 幸獲善心獎學金
陳守成曾擔任雲林縣斗南鎮公所秘書，年輕時幫助農民銷售農產，卻遭商人惡性倒閉，只能變賣家產換現金支付積欠農民的貨款。
陳守成的二兒子陳明紳說，當時家境困難，大哥陳耀楠考上台灣大學，藉著善心人士的獎學金才能順利讀大學。這筆「及時錢」令父母親十分感念，二○○五年父親九十五歲時，把自己及已過世母親陳楊慎生的存款一千萬元捐出成立陳守成慈善功德會，服務對象以貧困家庭為主。
陳守成二○○七年過世，五名子女繼承父母親遺志。協助功德會處理急難救助的斗南鎮民林秋育表示，功德會行善款項大部分是陳守成的子孫及親友捐獻贊助，十一年來包括獎助學金、認養國內外貧童、急難救助，總計捐助金額近二千萬元，受獎學生近千人次，每年認養國內外貧童也有卅多位。
與其他單位獎助學金頒發對象不同，功德會除國中、小學、大專院校，高中則以職業學校為主，目的是鼓勵年輕人擁有一技之長比高學歷更重要。陳明紳表示：「有一技之長就不怕會餓肚子！」
林秋育說，承襲陳守成夫妻「為善不欲人知」的行事態度，功德會每年頒發獎助學金都很低調，沒有邀請長官、貴賓及民意代表，只有理、監事、會員及受獎學生，就連工作人員都是由陳家子孫擔任。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 男友邀狂歡 她到場卻見酒店妹裸屍
- 巴西監獄暴動約60死 數名死者遭斬首
- Sony XZ搶客 送日本雙人遊機票
- 傳播妹沒錢付車費 到警所急討驗孕棒
- 跨年糗出大包 花蝴蝶嗆惡搞喊告 指搞破壞衝收視 要求電視台道歉
- 向天皇拜年 近10萬日人湧御前
- 〈熱門族群〉英特爾、AMD晶片延後上市 主機板業蟄伏待起
- 飛指部三月移編空軍 防衛3大都會區 強化東部部署
- 頭份公所廣場連假不給停車 民眾怨
- 男子派出所「自焚」？6警用機車陪葬
- 中國製造假新聞 干擾台灣施政
- 韓下任總統人選民調 文在寅贏潘基文
- 自由廣場》國徽國旗法 乾脆廢了
- 臨時綠電是啥？ 跨年晚會申請掛零
- 梅西十全武功 拚今年達陣
- 〈熱門族群〉拚穩定收入 太陽能廠相揪蓋電廠
- 在美川蔡會？高碩泰：過境就是過境
- 公共工程又出事 市府：汰除不良廠商
- 「大胃女王」萌梓吃出意外 呼吸困難急送醫
- 獲聘國策顧問 胡清嫻：為新住民發聲
- 〈體檢家庭風險〉資優生也很煩
- 網壇百大性感美女 齊娃摘后 、雙詹排57
- 泰軍方稱不會再政變 議員指選舉須延期
- 教官退出校園 北市新學期3、4校試辦
- 〈台股青紅燈〉2017年漲漲漲？
- 威力彩頭獎連16摃
- 〈職場全壘打〉裁判的職責
- 萬丹出現趕屍隊…是棚架啦
- 自由廣場》私校師生 大海嘯悲鳴
- 國道飆時速150 槍毒犯甩不掉警察
- 在深夜食堂遇見街貓鮑伯
- 臉書上寫會努力 跨年夜連續偷竊
- 陳克華 詩二首
- 新年很BLUE 豪哥連3場缺陣
- 千億公積金被A 3部會遭糾正
- 〈旅遊的滋味〉安帕瓦水上市場與螢火蟲
- （新北）北大學生貼傳單 籲捷運LB05站停工
- 〈熱門族群〉日圓貶值 偏光板廠靠匯兌業外撐腰
- 吳家駿 李愷諺 SBL新人王大熱門
- 北埔六塘落羽松爆紅 連假車潮塞翻
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：昔受助今回報 1家4代捐2千萬助學
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分