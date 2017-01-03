元旦連假收假日 國5塞到深夜

2017-01-03

昨是元旦連假最後一天，每逢連假必塞的國道五號上午9點就出現北返車潮，雪隧洞口往南回堵一度達6.5公里，南端洞口龜速25公里。高公局坪林行控中心表示，下午從礁溪轉運站出發到南港系統，需要82分鐘，走台9線的話，大約73分鐘。下午3點實施高乘載管制，車流才慢慢減少，但到深夜才完全紓解。統計3天連假南下總車流量高達15萬輛。

西部國道自下午2點也陸續開始出現北返車潮，車多壅塞路段主要是國一、國三北上中、北部路段，其餘路段大致行車順暢。

（記者甘芝萁、簡惠茹）